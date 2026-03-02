Ксения Собчак собрала образы Бураку Озчивиту для московской премьеры спектакля

Спектакль покажут в Казани 20 марта

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Турецкий актер Бурак Озчивит, известный по ролям в крупных турецких сериалах, посетит Москву 2 марта с премьерой спектакля «Самая красивая девушка Стамбула» (16+). В рамках подготовки к событию актер посетит в Москве два мероприятия: афтерпати после спектакля и утреннюю пресс-конференцию. На оба выхода образы мировой кинозвезде подобрала Ксения Собчак на Авито.

— «Самая красивая девушка Стамбула» — это история, в которой каждый зритель может узнать часть себя. Сцена — особое место, где эмоции рождаются прямо в моменте и становятся общими для актера и зала. Мы рассказываем простую, но очень искреннюю историю о любви, надежде и человеческих чувствах. И каждый вечер эта история звучит немного по-новому благодаря энергии зрителей, — поделился Бурак Озчивит.



Для составления образа Ксения Собчак использовала винтажные и ресейл-вещи премиум— и High Fashion-брендов, найденные на Авито. Для пресс-конференции были использованы кашемировый пиджак и вельветовые брюки, а также трикотажная водолазка культовых итальянских брендов. Для вечернего образа был подобран более смелый лук, ярким акцентом которого стала брутальная кожаная куртка всемирно известного японского дизайнера. Образ дополнили джинсы, белое поло и смелые аксессуары.

— Создание модного образа — это сложный процесс: нужно не просто разбираться в брендах, но учитывать современные тренды, специфику мероприятия и, конечно же, личный стиль человека, который становится его узнаваемым почерком. В случае с Бураком Озчивитом акцент был сделан на привычном ему стиле: маскулинные вещи с хорошим кроем, акцент на качественных материалах и сдержанные цвета, знакомые нам по его гардеробу. При этом нам удалось найти по-настоящему редкие предметы, например брутальную куртку с типичным японским интеллектуальным акцентом в стиле деконструктивизма, — подчеркнула Ксения Собчак.

— Неспроста образ для Бурака Озчивита был собран именно из уникальных вещей. Сегодня ресейл окончательно закрепился как один из мировых модных трендов: звезды все чаще появляются на красных дорожках и крупных светских событиях в архивных образах, показывая, что стиль строится не на новизне вещей, а на их редкости, качестве и осознанном подходе к моде. Ресейл не только делает мировую моду доступной и демократичной, но и дает возможность найти по-настоящему уникальные товары, которые не найти в широком ассортименте, например вещи из лимитированных коллекций. Выбранные Ксенией Собчак образы идеально подходят Бураку Озчивиту и при этом дополняют его индивидуальный стиль, — комментирует Алексей Гевлич, директор бизнес-направления Lifestyle в Авито.

Моноспектакль «Самая красивая девушка Стамбула» — первая театральная работа режиссера Чагры Шенсоя, известного по ролям в популярных исторических сериалах «Основание: Осман» и «Воскресший Эртугрул». В центре сюжета — история автомеханика Октая, который находит отражение собственной жизни в сломанной машине и в женщине, которую он называет «самой красивой девушкой Стамбула». Это история о попытке сохранить достоинство, когда внутри все горит, и о человеке, живущем в тени большого города, но не теряющем способности любить.

Спектакли пройдут 2 марта в Москве, 20 марта в Казани и 24 марта в Санкт-Петербурге.