В Вахитовском и Приволжском районах Казани вырос уровень зарплат

По данным главы районной администрации Альберта Салихова, показатель увеличился на 19% и превысил отметку в 103 тысячи рублей

Фото: Динар Фатыхов

За прошедший год в Вахитовском и Приволжском районах Казани зафиксировали значительный рост средних зарплат. По данным главы районной администрации Альберта Салихова, показатель увеличился на 19% и превысил отметку в 103 тысячи рублей. Об этом он сообщил на аппаратном совещании.

На сегодняшний день в экономике двух районов работает около 151 тысячи человек. При этом районы остаются ключевым центром деловой активности города — здесь сосредоточено более трети всех хозяйствующих субъектов Казани. Параллельно с ростом зарплат отмечается увеличение объема отгруженных товаров собственного производства. За год этот показатель вырос на 15% и достиг почти 239 миллиардов рублей.

Сейчас татарстанские компании перестали гнаться за иностранными работниками, сделав ставку на удержание и выращивание местных кадров. «Дефицит рабочей силы в республике остается острым — сегодня вакантными остается 39 тысяч мест, и только к 2032 году экономика получит приток из 80 тысяч молодых специалистов», — спрогнозировала глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова. Привлекать трудовых мигрантов из визовых стран работодатели не торопятся — те просят зарплату в 75 тысяч рублей в месяц с бесплатным проживанием и обучением. Подробнее — в материале.



Наталья Жирнова