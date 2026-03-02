В Казани почтили память Плисецкой и Щедрина
Театрализованный номер представили на открытии конкурса красоты БРИКС
Один из театрализованных номеров церемонии открытия международного конкурса красоты БРИКС в Казани был посвящен памяти Родиона Щедрина и Майи Плисецкой, сообщает ТАСС.
Образ Плисецкой воплотила солистка Большого театра Ана Туразашвили. По ее словам, для постановки были созданы специальная музыка, хореография и костюм «Лебедь». Артистка отметила, что номер потребовал особой подготовки из-за глянцевого покрытия сцены с LED-экраном.
Роль Щедрина исполнил актер Даниил Воробьев. Он читал монолог композитора, обращенный к Плисецкой, под фортепиано и оркестр.
Постановка стала частью памятной программы, приуроченной к 100-летию со дня рождения балерины и посвященной творческому наследию композитора.
Ранее «Реальное время» писало, что Zivert, MONA и DINARA выступят на открытии конкурса красоты БРИКС в Казани.
