Новости общества

08:00 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани почтили память Плисецкой и Щедрина

21:06, 02.03.2026

Театрализованный номер представили на открытии конкурса красоты БРИКС

В Казани почтили память Плисецкой и Щедрина
Фото: Динар Фатыхов

Один из театрализованных номеров церемонии открытия международного конкурса красоты БРИКС в Казани был посвящен памяти Родиона Щедрина и Майи Плисецкой, сообщает ТАСС.

Образ Плисецкой воплотила солистка Большого театра Ана Туразашвили. По ее словам, для постановки были созданы специальная музыка, хореография и костюм «Лебедь». Артистка отметила, что номер потребовал особой подготовки из-за глянцевого покрытия сцены с LED-экраном.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Роль Щедрина исполнил актер Даниил Воробьев. Он читал монолог композитора, обращенный к Плисецкой, под фортепиано и оркестр.

Постановка стала частью памятной программы, приуроченной к 100-летию со дня рождения балерины и посвященной творческому наследию композитора.

Ранее «Реальное время» писало, что Zivert, MONA и DINARA выступят на открытии конкурса красоты БРИКС в Казани.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также