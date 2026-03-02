Новости общества

Иран ударил по офису премьер-министра Израиля Нетаньяху

13:10, 02.03.2026

Судьба госдеятеля неизвестна

Фото: взято с сайта whitehouse.gov

Иран ударил по офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Судьба госдеятеля неизвестна, сообщает ТАСС.

— В ходе десятой волны операции «Правдивое обещание 4» офис премьер-министра этого преступного режима, а также место расположения командующего военно-воздушными силами армии этого режима подверглись целенаправленным ударам ракетами «Хейбар», — говорится в заявлении, которое приводит гостелерадио Ирана.

Напомним, что Израиль начал бомбить объекты «Хезболлы» в Ливане.

Наталья Жирнова

