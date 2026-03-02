Гидрометцентр Татарстана предупредил о снегопадах и похолодании

С 4 марта ожидается понижение температуры до -7... -12°, на дорогах прогнозируется сильная гололедица

Фото: Ариана Ранцева

Большая часть европейской территории России, включая Татарстан, находится под влиянием ложбины североатлантического циклона и атмосферных фронтов, перемещающихся с северо-запада на юго-восток. Такая синоптическая ситуация способствует поступлению теплого и влажного воздуха. Температурный фон превышает климатическую норму на 4—6 градусов, местами отмечаются осадки смешанного характера.

Завтра, 3 марта, при прохождении через республику центральной части циклона ожидается существенное ухудшение погодных условий. На большей территории Татарстана прогнозируются сильный снег и мокрый снег. В отдельных районах возможны метель, гололед и туман. Видимость ухудшится до 500—1000 метров и менее. Ночью температура составит 0... -3°, днем — 0... +3°. На дорогах ожидается гололедица, местами сильная, а также снежные заносы.

В среду, 4 марта, ночью сохранится небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах возможна метель. Днем, по мере отхода циклона и роста давления, небольшой снег вероятен преимущественно в восточных районах. Температура ночью понизится до -7... -12°, днем составит -4... -9°. На дорогах ожидается сильная гололедица.

В четверг, 5 марта, ночью существенных осадков не прогнозируется, температурный фон понизится до -11... -16°, на востоке при прояснениях — до -22°. Днем местами пройдет небольшой снег, температура воздуха составит -5... -10°.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу, 6 марта, существенных изменений в погодной ситуации не ожидается. Местами сохранится небольшой снег. Температура ночью составит -10... -15°, в северных районах при прояснениях — до -20°, днем — от -3 до -8°.



Ариана Ранцева