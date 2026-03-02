Татарстан стал лидером ПФО по спросу на ИБ-специалистов

В 2025 году в регионе размещено 760 вакансий — 22% от более чем 3,5 тыс. предложений по округу

Фото: Артем Дергунов

В 2025 году работодатели Приволжского федерального округа разместили более 3,5 тыс. вакансий для специалистов по кибербезопасности, что на 2% превышает показатель 2024 года. Наибольший спрос зафиксирован в Татарстане — 760 вакансий, или 22% от общего объема по округу. Об этом «Реальному времени» сообщил сервис hh.ru.

Второе место по количеству предложений заняли Нижегородская и Самарская области — по 16% от общего числа вакансий каждая.

Медианная предлагаемая зарплата специалистов по информационной безопасности в ПФО в 2025 году составила 70,4 тыс. рублей, что на 12% выше уровня прошлого года. Самые высокие зарплатные предложения отмечены в Татарстане — 83,4 тыс. рублей. Далее следуют Пермский край с показателем 78,5 тыс. рублей и Самарская область — 70,5 тыс. рублей.

Работодатели указывают, что, наряду с техническими компетенциями: работой с SIEM-системами, настройкой DLP, использованием решений класса VipNet и написанием скриптов, растет значение коммуникационных навыков.

По данным анализа вакансий, мягкие навыки, включая коммуникацию, ответственность и обучаемость, составляют почти треть требований. При этом наличие профессиональных технических знаний остается обязательным условием для прохождения отбора.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане на одну открытую вакансию в IT претендуют 32 начинающих специалиста, в то время как сеньоров только три на одно рабочее место.

Ариана Ранцева