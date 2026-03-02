АвтоВАЗ перевел названия комплектаций на русский

На сайте вместо Comfort и Techno теперь указаны «Комфорт» и «Техно», тип кузова также прописан кириллицей

Фото: Динар Фатыхов

Компания АвтоВАЗ изменила обозначения комплектаций автомобилей на официальном сайте, переведя их на русский язык.

В частности, вместо англоязычных названий Comfort, Techno и Life теперь используются «Комфорт», «Техно» и «Практик». Кроме того, тип кузова автомобилей также указывается кириллицей.

С 1 марта в России вступил в силу закон, согласно которому информация на вывесках и указателях должна размещаться прежде всего на русском языке.

Ариана Ранцева