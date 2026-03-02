Генконсульство России в Дубае: сроки открытия воздушного пространства в ОАЭ неизвестны
Из-за этого специальные эвакуационные, или «вывозные», рейсы не предусматриваются
Российским гражданам, находящимся в Объединенных Арабских Эмиратах, следует ориентироваться исключительно на официальные сообщения властей ОАЭ, в частности МВД и других уполномоченных структур. Об этом напомнили в генконсульстве России в Дубае.
В настоящее время точные сроки возобновления авиасообщения остаются неизвестными. После открытия воздушного пространства авиакомпании планируют выполнять дополнительные рейсы для вывоза пассажиров.
В генконсульстве также отметили, что специальные эвакуационные, или «вывозные», рейсы не предусматриваются, так как их выполнение требует открытого воздушного пространства. До официального открытия неба требования к авиакомпаниям о переоформлении билетов или предоставлении альтернативных рейсов считаются нецелесообразными.
Гражданам рекомендуется:
- сохранить имеющиеся билеты,
- после объявления об открытии авиасообщения связаться с авиаперевозчиком для регистрации на новый рейс.
Ранее власти Дубая обязали отели поддержать застрявших туристов. На данный момент все ближайшие рейсы, связывающие Казань и Дубай, отменены.
