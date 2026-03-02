Генконсульство России в Дубае: сроки открытия воздушного пространства в ОАЭ неизвестны

Из-за этого специальные эвакуационные, или «вывозные», рейсы не предусматриваются

Российским гражданам, находящимся в Объединенных Арабских Эмиратах, следует ориентироваться исключительно на официальные сообщения властей ОАЭ, в частности МВД и других уполномоченных структур. Об этом напомнили в генконсульстве России в Дубае.

В настоящее время точные сроки возобновления авиасообщения остаются неизвестными. После открытия воздушного пространства авиакомпании планируют выполнять дополнительные рейсы для вывоза пассажиров.

В генконсульстве также отметили, что специальные эвакуационные, или «вывозные», рейсы не предусматриваются, так как их выполнение требует открытого воздушного пространства. До официального открытия неба требования к авиакомпаниям о переоформлении билетов или предоставлении альтернативных рейсов считаются нецелесообразными.

Гражданам рекомендуется:

сохранить имеющиеся билеты,

после объявления об открытии авиасообщения связаться с авиаперевозчиком для регистрации на новый рейс.

Ранее власти Дубая обязали отели поддержать застрявших туристов. На данный момент все ближайшие рейсы, связывающие Казань и Дубай, отменены.

Наталья Жирнова