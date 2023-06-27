В Татарстане запустят первый в России завод по переработке технической конопли

В 2023 году в Татарстане запустят первый в России завод переработки продуктов конопли, рассказал «РБК Татарстан» генеральный директор Ассоциации коноплеводов и переработчиков конопли Динар Шакирзянов.



По его словам, на заводе планируют запустить первичную переработку тресты (соломы), а в перспективе — саморазлагаемой одноразовой посуды.

Завод по производству кормовых добавок и комбикормов уже построен и ожидает запуска в Бугульме. Запуск завода состоится в этом году.

В качестве основной позиции выступит уникальная кормовая добавка для сельскохозяйственных животных на основе микробиологических культур и комбикормов с применением технической конопли.

— Мы повышаем КПД основного рациона кормов на основе микробиологии и ферментов, находящихся в нашей добавке, а также увеличиваем питательность благодаря конопляному жмыху. Пока для комбикорма родительского стада животных и птиц с учетом, что конопляная отрасль только развивается. В июле пройдет процесс сертификации продукции, а к августу мы будем готовы выйти на рынок и объемы, — рассказал Шакирзянов.

В этом году технической коноплей засеяно порядка 150 га земли на границе Нижнекамского и Заинского районов Татарстана, а в 2024 году планируется засеять 2 тыс. га.

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Маргарита Головатенко