Политолог Перенджиев назвал истинную причину конфликта Ирана с Израилем и США

Задача — захватить арктические ресурсы

Фото: Маргарита Головатенко

Конфликт между Ираном и Израилем в действительности является геоэкономической войной Европы во главе с США против России и Китая. Его основная задача — захватить арктические ресурсы, сообщил «Реальному времени» доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

— Фактически идет процесс битвы транспортных коридоров. США хочет обнулить «Север — Юг», который идет из России в Индию через Иран, а также взять под контроль железные дороги Казахстана и каспийский коридор, который идет непосредственно из Китая через Казахстан, потом через Каспийское море попадает в Азербайджан, потом — в Грузию, Турцию и далее. Вот это все Штаты планируют взять под контроль. Сюда же вписывается ситуация, что ЕС нам объявляет морскую блокаду. Иными словами, за Штатами — коридоры сухопутные, а Евросоюз во взаимодействии с теми же США пытается перекрыть морские коммуникации. При этом делается все это для того, чтобы создать России экономическую блокаду и предложить сделку: отдавайте арктические ресурсы, а мы тогда снимем блокаду, — объяснил изданию политолог.

Подробнее о том, почему для США так важно заполучить арктические ресурсы, когда может завершиться конфликт и как это противостояние повлияет на акции российских компаний, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров