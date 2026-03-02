В Казани общежитие КазГИК на улице Назарбаева отремонтируют за 450 млн рублей

Работы должны быть завершены до 20 ноября 2027 года

В Казани проведут капремонт здания общежития Казанского государственного института культуры. Объект расположен на улице Нурсултана Назарбаева, 60а. Согласно данным портала госзакупок, на проведение работ выделена сумма в 450,7 млн руб. Работы должны быть завершены до 20 ноября 2027 года.

Здание общежития насчитывает 11 этажей, его общая площадь составляет 3,9 тыс. кв. м. Основная часть сметы — 308,7 млн руб. — пойдет непосредственно на строительно‑монтажные работы. Еще 6,5 млн руб. заложено на удорожание работ в зимний период.

В рамках капремонта запланированы масштабные мероприятия по восстановлению конструкций здания. Специалистам предстоит восстановить входную группу, устроить монолитные перекрытия в подвале, усилить плиты перекрытий в комнатах и кухнях при устройстве отверстий, провести инъектирование трещин и ремонт железобетонных конструкций, установить новые перегородки и заполнить проемы, отремонтировать кровлю и чердак.

Помимо внутренних работ, проект предусматривает комплексное благоустройство прилегающей территории.

Ранее Казанский государственный аграрный университет (КГАУ) не получил разрешение на строительство общежития. Объект должен был расположиться по улице Сибирский тракт, д. 35, корпус 4.

В 2026 году на капремонт образовательных учреждений в Татарстане направят 10,5 млрд рублей. В рамках программы отремонтируют восемь общежитий.



Рената Валеева