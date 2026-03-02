Зима в Казани завершится раньше срока — готов ли город к паводку?

Салмачи и другие проблемные жилые массивы города отработаны, заверили власти

Фото: Динар Фатыхов

С 21 марта можно рассчитывать на установление плюсовой температуры — вплоть до +8 градусов

Пока Казань борется с последствиями февральских снегопадов — с завалами снега на крышах, приводящими к обрушениям, и на улицах, городские службы разворачивают подготовку к следующей угрозе: весеннему паводку.

Рабочие уже очищают водопропускные трубы и дренажные канавы, вырубают деревья в зонах риска и убирают скопившийся мусор.

Параллельно не сбавляют темпов и снегоуборочные работы: на данный момент из города вывезли уже 1,4 тысячи тонн снега.

— В этом году зима подарила нам новые рекорды: если средняя норма осадков — 37 мм, то в этот раз выпало почти 89 мм осадков, более чем в два с половиной раза больше. Такой объем стал рекордным. Прошлый рекорд, в 1966 году, был на 6 мм меньше, — напомнил мэр Казани Ильсур Метшин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По прогнозам синоптиков, весна в этом году наступит в городе раньше обычного, однако погода обещает быть переменчивой. В начале марта, с 1-го по 10-е число, ожидается холодная погода, затем, в течение следующей декады, температура начнет постепенно повышаться. Уже с 21 марта можно рассчитывать на установление плюсовой температуры — вплоть до +8 градусов. Как отметил начальник управления гражданской защиты исполкома Казани Сергей Чанкин, пик аномально высоких температур по сложившейся традиции прогнозируется в апреле.

— Нужно быть готовыми, малые реки, безусловно, забурлят. Осенью мы были к этому готовы, но такого количества снега, конечно, никто не ожидал. Прогнозы синоптиков могут меняться, поэтому мы должны быть во всеоружии при любом раскладе, — указал Метшин на «деловом понедельнике».

На карандашике у исполкома уже находятся жилые массивы Борисоглебское, Сухая Река, Савиново, Красная Горка, Ягодная Слобода, Салмачи, Первомайский, Мирный, Царицыно, Карьер, Аки, Малые Клыки, Кульсеитово, Вознесенское, Константиновка, Самосырово. В общей сложности это территория площадью 12,6 кв. км, на которой расположено 386 домов — здесь проживают 1 223 жителя Казани. Метшин дал наказ провести подомовой обход: «Надо пройти и пообщаться с населением, напомнить им о подготовке к паводку. Боевая готовность должна быть везде».

В Салмачах возвели 400 м новой сетевой ливневой канализации

За прошедшее время уже провели работы в наиболее уязвимых для подтопления местах, расположенных в прибрежных зонах рек Киндерки, Ноксы, Вертелевки в поселке Вишневка. В Вознесенском, Малых Клыках, Царицыно, Аки, Новой Сосновке и Киндерях проведены мероприятия по очистке русел рек, а также очистка берегов и водной поверхности от мусора — всего более девяти тысяч квадратных метров.

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Работа развернулась и в Приволжском районе — в жилом массиве Салмачи, который годами страдал от ежегодных подтоплений на улицах Камышлы, Гостеприимной, Ударной и Верхоянской. Здесь заменили две водопропускные трубы, отремонтировали 120 м аналогичных конструкций и возвели 400 м новой сетевой ливневой канализации. Кроме того, привели в порядок 150 м коллектора на улице Мавлютова.

Безопасность города во многом зависит от исправной работы гидротехнических сооружений. Всего в городе насчитывается 41 такой объект: 38 из них обслуживает МУП «Водоканал», еще три — другие организации, бесхозяйных сооружений нет. Объекты уже расчистили от растительности и другого мусора и отремонтировали.



На случай ухудшения обстановки в каждом районе подготовлены пункты временного размещения и питания, определены медучреждения. В городе уже сформировали группировку для борьбы с возможными подтоплениями: она включает 82 группы общей численностью 286 человек. В распоряжении спасателей 123 единицы транспорта, 112 специальных механизмов для откачки воды, 628 трапов и 2 150 мешков с песком. Кроме того, есть запас шлангов протяженностью 2 473 погонных метра.

Рената Валеева