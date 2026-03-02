Казань вошла в число лидеров по росту цен на цветы

К 8 Марта 2026 года средний чек в городе прибавит 16% по сравнению с прошлым годом

Фото: Реальное время

В преддверии Международного женского дня 2026 года Казань вошла в число городов-миллионников с наиболее заметным ростом среднего чека на цветы. По прогнозу, к 8 Марта показатель в городе увеличится на 16% по сравнению с прошлым годом. Об этом «Реальному времени» сообщил сервис моментальных платежей T-Pay.

В целом по стране средний чек на цветы в период 1—7 марта 2026 года вырастет на 34% по сравнению с предыдущей неделей и составит 3 424 . Непосредственно 8 марта он ожидается на уровне 3 230 — это на 6% ниже предпраздничной недели, но на 16% выше, чем годом ранее.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В 2025 году на неделе 1—7 марта средний чек составлял 2 989 (+33% к предыдущей неделе), а 8 марта — 2 792 , что на 7% ниже предпраздничного уровня. Пиковое значение тогда пришлось на 5 марта — 3 443 , что на 23% выше, чем в сам праздник.

Среди городов-миллионников самый высокий средний чек 8 марта 2026 года ожидается в Москве — 4 272 , самые низкие — в Перми (2 431 ), Волгограде (2 441 ) и Омске (2 578 ).

Помимо Казани, наибольший годовой рост среднего чека прогнозируется в Перми (+17%), а также в Екатеринбурге и Уфе (по +16%).

Ранее «Реальное время» писало, что казанцы планируют тратить в среднем 6 000 рублей на подарки к 8 Марта.



Ариана Ранцева