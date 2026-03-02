Альметьевский государственный технологический университет возглавил рейтинг ПИШ

«Высшая школа нефти» включена в первую группу передовых инженерных школ второй волны

Передовые инженерные школы второй волны представили результаты работы за 2024 год. По итогам их защиты сформирован рейтинг передовых инженерных школ (ПИШ), сообщает Минобрнауки России.

В первую группу включен Альметьевский государственный технологический университет «Высшая школа нефти».

В 2024 году 20 школ получили из федерального бюджета 4,5 млрд рублей и привлекли 6 млрд рублей внебюджетных средств. В 2025 году федеральное финансирование составило 4,1 млрд рублей, объем средств от бизнеса достиг 8,3 млрд рублей. Соотношение привлеченных средств выросло с 1,2 к 1 в 2024 году до 2 к 1 в 2025 году.

С 2027 года 20 школ второй волны планируют реализовывать программы развития без бюджетного финансирования.



Ариана Ранцева