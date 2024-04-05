Марат Ахметов: «Цель этого проекта — собрать все национальности вместе, еще больше укрепить нашу связь»

В Казани прошел гала-концерт четвертого Международного телевизионного конкурса «Татар сүзе»

Фото: Динар Фатыхов

В казанском культурном центре «Сайдаш» состоялся гала-концерт четвертого Международного телевизионного конкурса «Татар сүзе», где озвучили имена лучших мастеров художественного слова. С участниками и организаторами конкурса пообщался корреспондент «Реального времени».

«Самое главное, что мы на этом конкурсе собираем людей, которые любят родной язык»

В этом году на конкурс было принято 3 000 заявок. Выступления оценивались в трех номинациях («Проза», «Поэзия», специальная номинация) среди участников восьми категорий (до 7 лет, 8—13 лет, 14—17 лет, 18 лет и старше, авторы-исполнители 15 лет и старше, творческие семьи, профессионалы и специальная номинация «Туган тел»). 37 участников были признаны победителями.

Главным организатором конкурса остается телерадиокомпания «Татарстан — Новый Век» при поддержке Комиссии при раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Татарстане.

Заместитель председателя Госсовета РТ и глава комиссии Марат Ахметов назвал этот проект самым действенным в деле сохранения родного языка:

— Такого масштабного проекта, который собирает такую большую аудиторию, нет. «Татар сүзе» в этом плане на первом месте. Этот конкурс говорит о том, что в душе нашего народа, а особенно ценно — в сердцах молодого поколения, живет любовь к родному языку.

Заместитель председателя Госсовета РТ и глава комиссии Марат Ахметов назвал этот проект самым действенным в деле сохранения родного языка. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В этом году конкурс имеет особенность — в нем принимают участие и представители других народов, проживающих в Татарстане.

— Цель этого проекта — собрать все национальности вместе, еще больше укрепить нашу связь. Я бы хотел, чтобы этот проект имел долгую историю. Если ТНВ и «Шаян ТВ» дадут согласие продолжать эту работу и если желающих принять участие в этом конкурсе будет так же много, безусловно, надо его продолжать, — выразил уверенность Ахметов.

Конкурс стартовал уже в июле. Заявки принимались четыре месяца. Далее жюри приступило к своей работе. Выбрать победителей было непросто, конкуренция была очень сильная, поскольку конкурс вызвал большой интерес среди претендентов не только из Татарстана, но и со всей России, а также из Казахстана, Узбекистана и Швейцарии. Этот показатель еще раз свидетельствует о народном признании конкурса, отметил генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов:

— Самое главное, что мы на этом конкурсе собираем людей, которые любят родной язык, говорят на родном языке, готовы общаться на нем, читать стихи на своем языке и, главное, передавать его следующим поколениям. Таких людей, для которых родной язык является безусловной ценностью, которую невозможно отменить, должно быть много. Для нас это очень важно.

Генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов: «Самое главное, что мы на этом конкурсе собираем людей, которые любят родной язык». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Мы говорим со сцены о труде, о любви к труду, его значимости»

Наибольшее количество заявок было принято в номинации «Поэзия». Среди участников в категории «18 лет и старше» одним из призеров стал Айрат Якупов из села Тюлячи. Он участвует в конкурсе с самого начала, рассказала его мать Люзия:

— В прошлом году сын выиграл специальный приз мэрии Казани. В этом году вышел в финал. Он сам выбрал стихотворение Мифтахетдина Акмуллы о пяти благодетелях человека. Когда мы выбираем стихотворение, решающим становится то, что оно близко к сердцу. Нельзя выбирать специально только для конкурса, его не получится заучить наизусть, оно не остается в памяти. Или ты не сможешь рассказать его от души.

В этом году среди участников было много семей. Среди них немало многодетных. Семья Мардановых принимала участие в проекте всем составом в первый раз. До этого участвовали только дети.

Отец семейства Руашан работает инженером в колхозе, жена Роза — учитель технологии. Мардановы — из села Карелино Балтасинского района. Они все вместе прочитали стихотворение Мусы Джалиля.

— Мы говорим со сцены о труде, о любви к труду, о его значимости. И о любви к языку. Мы в семье всегда говорим на татарском. Если сохранять язык в семье, то и дети его не забудут, — уверена Роза Марданова.

«Мы стараемся сохранить свой язык»

Новостью этого сезона стала специальная номинация «Туган тел». В этой номинации приняли участие представители чувашского, марийского, мордовского и удмуртского народов.

Анастасия Андреева живет в деревне Мокрая Савалеевка Буинского района. Это чувашское село, а 16-летняя Настя называет себя чистокровной чувашкой.

— Для конкурса я подготовила не стихотворение, а песню. Сначала рассказываю два куплета, а третий пою. Мы решили выбрать другой формат. Эта песня о чувашском народе, о том, что нужно беречь свой язык, не забывать о том, из какого ты народа. Я сама стараюсь говорить на чувашском языке. Особенно в семье. Ровесники тоже понимают его. В нашей школе есть учитель чувашского, который всегда заставляет говорить на чувашском. Думаю, важно понимать, что нельзя забывать свой родной язык.

Екатерина Иванова — представительница удмуртского народа. Она из деревни Верхняя Ушма Балтасинского района. О конкурсе «Татар сүзе» она узнала из местной газеты «Аждане» («Вперед»), которая выходит на удмуртском. Решила принять участие со стихотворением собственного сочинения.

Екатерина Иванова — представитель удмуртского народа. Она из деревни Верхняя Ушма Балтасинского района. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Оно об удмуртской женщине, которая любит национальные танцы и песни и любит свой родной язык. В нашем районе еще много удмуртских деревень. Мы стараемся сохранить свой язык. Удмуртский еще преподают в нашей деревенской школе. Дети слышат удмуртскую речь дома, но, к сожалению, все меньше используют родной язык в общении между собой, — посетовала женщина.

Победители конкурса получили денежные призы. Премиальный фонд конкурса составил 1 500 000 рублей. Также по итогам конкурса будет подготовлено 37 видеозаписей и пять телевизионных передач с выступлениями победителей.

1 / 79 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов