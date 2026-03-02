Жители Татарстана на 81% чаще стали арендовать технику для клининга

Фото: Реальное время

Жители Татарстана стали значительно чаще арендовать профессиональное оборудование для уборки. По данным сервиса «Авито Услуги», за первые два месяца 2026 года спрос на такую технику вырос на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Особенно заметно увеличился интерес к профессиональной химчистке — спрос на аренду соответствующего оборудования вырос в 2,9 раза. Это связано с желанием жителей привести в порядок мягкую мебель, матрасы и ковры после зимнего периода без лишних затрат на покупку техники.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Значительный рост также продемонстрировал сегмент пароочистителей — их аренда стала востребованнее в 4,4 раза. Популярность экологичной уборки без химии и подготовка к весенней чистке помещений способствовали такому увеличению спроса.

Татарстанцы активно выбирают гибкие форматы аренды: почасовая выросла в 4,5 раза, а посуточная — в 3,7 раза. Такой подход позволяет оплачивать только фактическое время использования оборудования, что особенно актуально при проведении генеральных уборок или после ремонта.

Наталья Жирнова