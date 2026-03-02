Кремль сообщил о беседе Путина с лидером ОАЭ

Президент России выразил готовность содействовать стабилизации ситуации и передать сигналы Тегерану

Фото: скриншот видео kremlin.ru

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Как отмечается в сообщении, российский лидер заявил, что Москва предприняла значительные усилия для содействия мирному урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы и поиска компромиссных решений. По его словам, Объединенные Арабские Эмираты также играли активную роль в этом процессе.

В Кремле подчеркнули, что достигнутые наработки были сорваны в результате «неспровоцированного акта вооруженной агрессии против суверенного государства — члена ООН в нарушение основополагающих принципов международного права».

Путин также поблагодарил президента ОАЭ за помощь российским гражданам и туристам, находящимся в Эмиратах, в сложной ситуации.

В свою очередь аль-Нахайян отметил, что иранские ответные удары напрямую затронули ОАЭ, нанеся ущерб стране и создав угрозу мирным жителям. По его словам, удары были нанесены, несмотря на то, что территория Эмиратов не используется как плацдарм для атак на Иран, и поэтому ничем не оправданы.

Путин выразил готовность передать соответствующие сигналы в Тегеран и оказать возможное содействие в целях стабилизации общей обстановки в регионе. Лидеры договорились поддерживать тесный контакт.

Ранее «Реальное время» писало, что власти Дубая обязали отели поддержать застрявших туристов.

Ариана Ранцева