С 10 декабря в Казани на всех снегоплавильных станциях принято более 724 тыс. тонн снега

Фото: Динар Фатыхов

С начала активного снегопада, с 10 декабря 2025 года по 2 марта 2026 года, на всех снегоплавильных станциях принято 724 тыс. 160 тонн снега, сообщает казанский «Водоканал».

По состоянию на 2 марта 2026 года за сутки переработано 10 тыс. 430 тонн снега. При этом проектная мощность всех снегоплавильных пунктов составляет 8 тыс. тонн в сутки.



Ранее «Реальное время» писало, что в Казани очистили 94% скатных крыш от снега.



Ариана Ранцева