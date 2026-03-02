Россия готовится к возобновлению рейсов на Ближний Восток
Минтранс обсудил с МИД, Росавиацией и перевозчиками меры по выполнению полетов
В ситуационном центре Минтранса прошло совещание по выполнению полетов в страны Ближнего Востока с участием профильных ведомств и авиакомпаний, сообщила пресс-служба Минтранса.
Воздушное пространство закрыто в 10 странах региона. Приостановлены рейсы в/из девяти государств. В минувшие выходные отменено 216 рейсов, оформлен возврат более 10 тыс. билетов.
Перевозчики совместно с Минтрансом и Росавиацией заранее проработали обходные маршруты. Ведомства продолжают круглосуточный мониторинг. Безопасность полетов и поддержка пассажиров названы приоритетами.
Ранее «Реальное время» писало, что Etihad Airways возобновил международные рейсы из Абу-Даби.
