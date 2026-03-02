Объем потребительского рынка двух районов Казани за прошлый год составил 176 млрд рублей

Речь идет о Вахитовском и Приволжском районах

В Вахитовском и Приволжском районах Казани зафиксирован рост объема потребительского рынка. По данным главы районов, за 2025 год рынок увеличился почти на треть по сравнению с показателями 2024 года.

Наиболее высокие результаты продемонстрировала сфера розничной торговли, которая выросла на 28,2% и достигла отметки в 100,63 миллиарда рублей. Сектор общественного питания также показал положительную динамику, увеличившись на 13,75%, до 9,38 миллиарда рублей.

Сфера платных услуг продемонстрировала рост в 12%, достигнув объема в 66,75 миллиарда рублей.

Напомним, что в Вахитовском и Приволжском районах Казани вырос уровень зарплат. Параллельно с ростом зарплат отмечается увеличение объема отгруженных товаров собственного производства. За год этот показатель вырос на 15% и достиг почти 239 миллиардов рублей.

Наталья Жирнова