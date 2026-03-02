Россиянам на Сейшелах продлят срок пребывания

Договоренность достигнута на фоне переносов рейсов и обращений 63 граждан в посольство

По состоянию на утро 2 марта в консульский отдел посольства России на Сейшельских Островах обратились 63 человека. Из них восемь граждан имеют подтвержденные авиабилеты на 11 и 18 марта. Об этом в своем телеграм-канале сообщило представительство.

В дипмиссии сообщили о массовых переносах рейсов авиакомпаний Qatar Airways, Emirates и Etihad Airways на даты вплоть до 6 марта. Гражданам рекомендовано не аннулировать билеты и использовать любую возможность для вылета.

Посольство также прорабатывает альтернативные варианты выезда российских граждан и обещает оперативно сообщать о дополнительных рейсах. При этом россиянам рекомендуют самостоятельно отслеживать доступные маршруты.

В настоящее время рейсы с Сейшельских Островов выполняют авиакомпании «Аэрофлот», Kenya Airways, Ethiopian Airlines, Air Seychelles и Condor.

Кроме того, достигнута договоренность с местными миграционными властями о продлении срока пребывания в стране сверх установленных норм для туристов, оказавшихся в затруднительной ситуации.

Ариана Ранцева