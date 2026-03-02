В казанской гимназии №125 открыли Парту Героя в честь выпускника школы, погибшего на СВО

Михаил Ермолин своим подвигом спас 35 своих сослуживцев и обеспечил подвоз боеприпасов

Фото: предоставлено Ильей Вольфсоном

Сегодня в казанской гимназии №125 открыли Парту Героя, посвященную бойцу СВО Михаилу Ермолину. Он погиб ровно три года назад при выполнении боевого задания, спасая своих подчиненных. Об этом сообщил депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон в телеграм-канале.

— Михаил Анатольевич служил командиром реактивного артиллерийского дивизиона 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны Черноморского флота. В одном из тяжелейших эпизодов боя, когда часть наших военнослужащих оказалась отрезана и попала в окружение, он, не раздумывая, принял решение лично идти на помощь. Несмотря на непрекращающийся обстрел, подполковник Ермолин на небронированном автомобиле прорвался к своим бойцам и помог вывести из окружения 35 военнослужащих, эвакуировать раненых и сохранить жизни людей. На вопрос, почему он пошел на такой риск, он тогда ответил просто: иначе поступить не мог. На следующий день Михаил Ермолин погиб, спасая уже других своих товарищей. За проявленные мужество, героизм и верность боевому братству он был награжден орденом Мужества посмертно, — рассказал Илья Вольфсон.

Также на стене появится мурал в честь Михаила Ермолина.

— Договорились со школой, мамой Галиной Владимировной и сестрой Еленой Анатольевной, что вместе выберем эскиз и все сделаем уже этой весной, — сообщил депутат Госдумы.