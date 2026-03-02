Etihad Airways возобновил международные рейсы из Абу-Даби

Среди запланированных направлений — рейс в Москву, который должен отправиться в 14:30 по местному времени

Фото: Максим Платонов

В аэропорту Абу-Даби началась регистрация пассажиров на международные рейсы авиакомпании Etihad Airways. Среди запланированных направлений — рейс в Москву, который должен отправиться в 14:30 по местному времени, сообщает АТОР.

По информации представителя туристического офиса эмирата Тимура Сусарова, возобновляемые рейсы предназначены для пассажиров, которые не смогли вылететь в период с 28 февраля по 2 марта. Туристы получают уведомления от авиакомпании и доставляются в аэропорт на специальных автобусах в сопровождении полиции.

На табло аэропорта также появилась информация о регистрации на рейсы в Амстердам, Бангалор, Мумбаи, Каир, Париж, Кочи, Дели, Даммам, Исламабад, Джидду, Лондон, Маскат и Эр-Рияд.

Авиакомпании Emirates и Fly Dubai пока продолжают приостановить свою деятельность до 15:00 вторника, 3 марта. Напомним, что власти Дубая обязали отели поддержать застрявших туристов. На данный момент все ближайшие рейсы, связывающие Казань и Дубай, отменены.

Наталья Жирнова