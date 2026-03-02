В Казани запланировали рейды по эвакуации автомобилей

Госавтоинспекция предупреждает о мероприятиях 3 марта и просит водителей принять меры предосторожности

Фото: Инна Серова

Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие и информирует о запланированной на 3 марта эвакуации транспортных средств, припаркованных с нарушением правил дорожного движения.

Работы по перемещению автомобилей предусмотрены на следующих улицах: Парина (дома 6, 8, 16, 22), Даурской (дома 36б и 36в, 38, 38а, 38б, 38в), Карбышева (дома 40, 48, 13, 15), Латышских Стрелков (дома 4—10, 21, 23), Р. Зорге, Ю. Фучика, Ноксинский Спуск (дома 3, 5, 9), Московской, Чернышевского, Кремлевской, Япеева, Нагорной, Театральной, Чехова, Волкова, Ш. Усманова, Исаева, Шоссейной, проспекте Заречье, Тансык, А. Арсланова, В. Сажинова, Зилантовской.

В ведомстве отмечают, что эвакуация проводится в целях повышения безопасности дорожного движения и предотвращения аварийных ситуаций во взаимодействии с работой городских дорожных служб.

Ранее «Реальное время» писало, что почти 100 автомобилей эвакуировали в Казани из‑за неправильной парковки у остановок.

Ариана Ранцева