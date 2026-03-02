В Татарстане утвердили рабочую группу, которая займется борьбой с бюрократией в сфере образования

Структура займется оптимизацией процессов и сокращением документационной нагрузки в сфере образования

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане утверждено положение о межведомственной рабочей группе по оптимизации процессов и снижению бюрократической нагрузки в сфере образования.

Основной формой работы определены заседания в очной или заочной форме. Заседание считается правомочным при участии более половины состава. Председатель организует деятельность группы, распределяет обязанности, определяет дату и порядок проведения заседаний и подписывает протоколы. В его отсутствие обязанности исполняет один из заместителей. Ответственный секретарь обеспечивает подготовку материалов и ведение протокола.

Кроме того, группа будет готовить предложения по оптимизации и актуализации межведомственных мероприятий с участием образовательных организаций, а также выявлять механизмы, препятствующие снижению бюрократической нагрузки.



Ариана Ранцева