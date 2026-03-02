«Аэрофлот» запустит вывозные рейсы из ОАЭ с 3 марта

Отменены полеты в/из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Краснодара

Фото: Динар Фатыхов

Аэрофлот объявил о начале выполнения вывозных рейсов по маршруту Москва — Дубай — Москва с 3 марта.

На этих рейсах будут перевозиться пассажиры, которые должны были вылететь из ОАЭ 28 февраля и позднее. Запланированы рейсы:

SU525 Дубай (DXB) — Москва (SVO) с увеличенной провозной емкостью;

SU525D Дубай (DXB) — Москва (SVO);

SU531 Абу-Даби (AUH) — Москва (SVO) с увеличенной провозной емкостью.

Для выполнения полетов 4 марта и в последующие дни авиакомпания запросила слоты и ожидает их подтверждения от аэропортов и авиационных властей ОАЭ.

Региональные рейсы в/из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Краснодара отменены до 8 марта. В случае отказа пассажира от вывозного рейса ему будет оформлен возврат средств за билет.

Ранее «Реальное время» писало, что россиянам на Сейшелах продлят срок пребывания.

Ариана Ранцева