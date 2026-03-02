У здания консульства Ирана в Казани пройдут траурные мероприятия
Государственный флаг приспущен, у входа возложены цветы
У здания консульства Ирана на входе размещены цветы с черной лентой, государственный флаг приспущен. На месте дежурят сотрудники полиции, сообщает телеканал ТНВ.
Как сообщили в консульстве, официальные траурные мероприятия с возложением цветов пройдут в среду.
Ранее «Реальное время» писало, что Раис Татарстана выразил соболезнования Ирану. Минниханов назвал происходящее грубым нарушением международного права и выступил за возвращение к переговорам для мирного урегулирования.
