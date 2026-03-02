Новости общества

08:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

У здания консульства Ирана в Казани пройдут траурные мероприятия

21:30, 02.03.2026

Государственный флаг приспущен, у входа возложены цветы

У здания консульства Ирана в Казани пройдут траурные мероприятия
Фото: Динар Фатыхов

У здания консульства Ирана на входе размещены цветы с черной лентой, государственный флаг приспущен. На месте дежурят сотрудники полиции, сообщает телеканал ТНВ.

Как сообщили в консульстве, официальные траурные мероприятия с возложением цветов пройдут в среду.

Ранее «Реальное время» писало, что Раис Татарстана выразил соболезнования Ирану. Минниханов назвал происходящее грубым нарушением международного права и выступил за возвращение к переговорам для мирного урегулирования.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также