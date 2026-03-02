«Антивоенный комитет России»* признали террористической организацией
Это произошло по иску генпрокурора России Александра Гуцана
Международная неправительственная организация «Антивоенный комитет России»* признали террористической организацией на территории страны. Об этом сообщает прокуратура.
Известно, что это произошло по иску генпрокурора России Александра Гуцана, а сама организация создана и координируется Михаилом Ходорковским**.
Справка
* Организация признана террористической, деятельность является запрещенной на территории РФ.
** Включены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признаны Минюстом России иностранным агентом.
