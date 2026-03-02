Башкирия организует помощь застрявшим в ОАЭ туристам

За выходные дни к представителю Башкирии в Объединенных Арабских Эмиратах обратились около 25 жителей региона

Представитель Башкирии в Объединенных Арабских Эмиратах поддерживает связь с туристами из региона и оказывает им необходимую поддержку. По информации министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Маргариты Болычевой, за выходные дни к нему обратились около 25 жителей региона.

Все обратившиеся туристы находятся в безопасности, им требуется помощь в решении организационных вопросов: переселение, поиск нового жилья и связь с туроператорами. Для самостоятельных путешественников необходимо заполнить заявку на сайте Генконсульства РФ в ОАЭ, а туристам, путешествующим через туроператоров, следует связаться с их представителями.

Реальное время / realnoevremya.ru

По словам министра, некоторые эмираты берут на себя расходы по продлению проживания туристов, другие этого не делают. Туроператоры также не всегда готовы брать на себя дополнительные расходы. В сложных ситуациях туристам предлагается более доступное жилье, а при критических обстоятельствах они могут обратиться напрямую к представителю республики.

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился создать ситуационный центр для координации помощи туристам и оперативного реагирования на их запросы.

— Нужно, чтобы была прямая связь. У нас работает ситуационный центр — прошу отрабатывать и сразу пересылать туда. Люди там не по работе, но они наши, — подчеркнул глава республики.

Напомним, что власти Дубая обязали отели поддержать застрявших туристов. На данный момент все ближайшие рейсы, связывающие Казань и Дубай, отменены.

Наталья Жирнова