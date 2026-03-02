Реконструкция Чеховского рынка завершится к концу 2028 года

На аппаратном совещании в Казани было отмечено, что проект реконструкции находится в активной фазе подготовки к реализации

Фото: Динар Фатыхов

Глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов сообщил о предстоящем начале реконструкции Чеховского рынка в столице Татарстана. Строительные работы на объекте планируется завершить к концу 2028 года.

На «деловом понедельнике» было отмечено, что проект реконструкции находится в активной фазе подготовки к реализации. Точные сроки начала работ пока не раскрываются. Ранее Казань уже получила разрешение на обновление Чеховского рынка.

— Ожидаем, объект получится не менее интересным, чем Московский рынок, — заявил мэр города Ильсур Метшин.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Проект реконструкции был представлен архитектором Олегом Маклаковым в 2024 году. Согласно плану, территория рынка будет разделена на несколько функциональных зон. Основной акцент сделан на восстановлении главного шатра для торговых целей. За ним планируется строительство новых двухэтажных торговых рядов. Также в проекте предусмотрен многофункциональный двор с торговыми галереями.



Наталья Жирнова