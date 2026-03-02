За сутки США нанесли более тысячи ударов по объектам Ирана

По данным CENTCOM, за первые сутки операции поражены командные пункты, ПВО, ракетные позиции, корабли и подлодки

Фото: Реальное время

За первые сутки операции против Ирана американские военные нанесли свыше тысячи ударов по различным объектам на территории страны. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Согласно заявлению, удары были направлены по центрам командования и управления, узлам связи, районам размещения баллистических и противокорабельных ракет, системам противовоздушной обороны, а также по кораблям и подводным лодкам Ирана.

В операции задействовали стратегические стелс-бомбардировщики B-2A Spirit, истребители, поднимавшиеся с региональных баз и с палуб двух авианосцев, включая F-35 Lightning II и F-22 Raptor. Также применялись беспилотные летательные аппараты, зенитные ракетные комплексы Patriot и системы ПРО THAAD, ракетные эсминцы, реактивные системы залпового огня HIMARS и средства борьбы с беспилотниками.

Кроме того, использовались самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS, самолеты радиоэлектронной разведки RC-135, самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G, противолодочные самолеты P-8 Poseidon и воздушные ретрансляторы связи.

Ранее «Реальное время» писало, что Израиль начал бомбить объекты «Хезболлы» в Ливане.



Ариана Ранцева