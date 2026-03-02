В феврале 111 пассажиров оштрафовали за безбилетный проезд в Казани

С 1 по 27 февраля нарушителей выявили в наземном транспорте, штраф за неоплату составляет 2 500 рублей

С 1 по 27 февраля на 111 пассажиров были составлены протоколы за нарушение порядка оплаты проезда в наземном транспорте. Об этом сообщили в Комитете по транспорту Казани.

Согласно действующим правилам, пассажир обязан оплатить проезд по установленному тарифу в течение одной остановки после посадки.

Штраф за безбилетный проезд составляет 2 500 рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что «Метроэлектротранс» в 2025-м сэкономил 371 млн рублей на системе оплаты «без кондуктора».

Ариана Ранцева