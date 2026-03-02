Трамп допустил вероятность проведения наземной операции в Иране

Президент США заявил, что не испытывает страха перед таким решением, но отметил, что наземные войска, вероятно, не понадобятся

Президент США Дональд Трамп не исключил возможность развертывания американских военных на территории Ирана, сообщает газета The New York Post.

Трамп заявил, что не испытывает опасений по поводу отправки военных. По его словам, другие президенты в подобных ситуациях обычно заявляют, что американские войска не будут направлены в зону конфликта, однако он так не говорит.

При этом Дональд Трамп добавил, что, вероятно, наземные войска могут не понадобиться.

Ранее «Реальное время» писало, что Дональд Трамп заявил, что «новое руководство» Ирана обратилось к нему с просьбой о возобновлении переговоров.

Ариана Ранцева