Трамп допустил вероятность проведения наземной операции в Иране

20:21, 02.03.2026

Президент США заявил, что не испытывает страха перед таким решением, но отметил, что наземные войска, вероятно, не понадобятся

Трамп допустил вероятность проведения наземной операции в Иране
Фото: взято с сайта whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп не исключил возможность развертывания американских военных на территории Ирана, сообщает газета The New York Post.

Трамп заявил, что не испытывает опасений по поводу отправки военных. По его словам, другие президенты в подобных ситуациях обычно заявляют, что американские войска не будут направлены в зону конфликта, однако он так не говорит.

При этом Дональд Трамп добавил, что, вероятно, наземные войска могут не понадобиться.

Ранее «Реальное время» писало, что Дональд Трамп заявил, что «новое руководство» Ирана обратилось к нему с просьбой о возобновлении переговоров.

Ариана Ранцева

