Новости общества

07:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин проведет международный телефонный разговор на тему Ирана

12:29, 02.03.2026

Собеседник президента России не назван

Путин проведет международный телефонный разговор на тему Ирана
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин проведет международный телефонный разговор на тему Ирана. Об этом сообщил телеграм-канал RIA_Kremlinpool со ссылкой на Кремль.

При этом собеседник президента России не назван.

Ранее Владимир Путин выразил соболезнования в связи с убийством верховного лидера Ирана Хаменеи. Напомним, что президент США Дональд Трамп утром 28 февраля объявил, что Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки начали масштабную военную операцию в Иране. Также об атаке республики заявил Израиль. В ответ Иран заявил об ответных пусках ракет по Израилю, а также по ОАЭ, Ираку, Катару, Кувейту, Иордании и Бахрейну.

Выльется ли конфликт между странами в полноценную войну на Ближнем Востоке, каковы могут быть последствия этого и как отреагировала Россия — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также