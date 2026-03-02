Путин проведет международный телефонный разговор на тему Ирана

Собеседник президента России не назван

Президент России Владимир Путин проведет международный телефонный разговор на тему Ирана. Об этом сообщил телеграм-канал RIA_Kremlinpool со ссылкой на Кремль.

При этом собеседник президента России не назван.

Ранее Владимир Путин выразил соболезнования в связи с убийством верховного лидера Ирана Хаменеи. Напомним, что президент США Дональд Трамп утром 28 февраля объявил, что Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки начали масштабную военную операцию в Иране. Также об атаке республики заявил Израиль. В ответ Иран заявил об ответных пусках ракет по Израилю, а также по ОАЭ, Ираку, Катару, Кувейту, Иордании и Бахрейну.

Выльется ли конфликт между странами в полноценную войну на Ближнем Востоке, каковы могут быть последствия этого и как отреагировала Россия — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова