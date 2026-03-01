Культурные и спортивные мероприятия марта: куда сходить в Казани

Весенняя афиша мероприятий столицы Татарстана

Фото: Реальное время

Весна встречает россыпью концертов на любой вкус: для любителей рока — «Ария», «Сектор Газа» и The Hatters, для любителей российской «попсы» приезжают Филипп Киркоров и Shaman, любителей инди-музыки ждет концерт «Сироткина», а ценители разных видов российского рэпа могут посетить выступления Sqwoz Bab и Мота. Естественно, не только концертами март богат. Казанцев и гостей города ждут и постановка от Бурака Озчивита, и музыкальная комедия «Любовь и голуби» с участием звезд российского кино и театра, и лекция про диалог поколений, и выставка, посвященная Мусе Джалилю, органный фестиваль. В этот список не забудем: шоу «Уральские пельмени», огромное выступление звезд шоу-бизнеса на конкурсе красоты, заключительные игры «регулярки» у «Ак Барса» и многое другое. Подробнее об этом — в афише «Реального времени».

Концерты

The Hatters

1 марта. Kazan Expo. 6+

Большой сольный концерт рок-группы в честь юбилея — 10 лет. На концерте в «Казань Экспо» The Hatters представят новую программу.

Сироткин

1 марта. Korston. 12+

На концерте инди-рок-группа представит слушателям как проверенные временем хиты, так и премьерные композиции, а живое исполнение позволит по-новому услышать знакомые треки в особом акустическом формате.

Pyrokinesis

6 марта. Korston. 16+

Андрей Пирокинезис вновь посетит Казань с концертом, где представит зрителям новые композиции. Выступление обещает стать эмоциональным путешествием от светлой меланхолии до энергичных треков с философским подтекстом.



Филипп Киркоров

8 марта. Татнефть Арена. 12+

В честь Международного женского дня Филипп Киркоров представит шоу, где зрителей ожидает сценография, спецэффекты и смена образов артиста. Концерт станет путешествием через хиты разных лет: «Зайка моя», «Снег», «Жестокая любовь», «Я за тебя умру», «Единственная моя», «Атлантида» и многие другие.



Beautiful Boys



10 марта. Максимилианс. 16+

Группа Beautiful Boys, основанная в 2022 году солистом Саратовского театра оперы и балета Иваном Подгородневым, отправляется в масштабный тур по России, где представит как свои популярные хиты, так и новый материал, подготовленный специально для этих концертов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

VII Международный органный фестиваль

11, 18, 21 марта. ГБКЗ им. С. Сайдашева. 6+

Программа разделена на три дня и три тематики. Первый день называется «Вибрации гармоний», второй день — «Движение к Свету», третий — «Ко дню рождения И.С. Баха».

Сектор Газа: Восставший из ада

13 марта. Big Twin Arena. 18+

В честь 25-летия последнего альбома «Сектор Газа» «Восставший из Ада» состоится концертное исполнение всех треков пластинки в живом исполнении при участии музыкантов золотого состава группы, включая Татьяну Фатееву, Владимира Лобанова и Алексея Ушакова, а также дочери Юрия Клинских Ирины. Вторая часть программы включает главные хиты коллектива в исполнении групп «Черный вторник» и «Сектор газовой атаки», причем некоторые композиции прозвучат с оригинальной вокальной дорожкой Юрия Клинских.

Мот

15 марта. Kazan Expo. 12+

Исполнитель хитов «Август — это ты», «Капкан», «Случайности не случайны», «Мурашками», «День и ночь», «Мама, я в Дубай» выступит с сольным концертом в Казани.

Bushido Zho



20 марта. Korston. 16+

В концертном шоу артиста ожидаются популярные треки и новый материал.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Чиж и Кo. 65 лет!

21 марта. Kazan Expo. 6+

Праздничный концерт группы «Чиж и Кo», посвящённый 65-летию лидера коллектива Сергея Чигракова, который представит специальную программу с любимыми хитами, включая «Фантом», «О любви» и «Вечную молодость».



Sqwoz Bab



22 марта. Korston. 16+

В рамках гастролей музыкант представит новую музыкальную программу с участием live-бэнда, включая известные композиции «Tokyo», «Колпаки», «Romantic», «Ауф», «Ой» и другие популярные треки.

Комната культуры



24 марта. Korston. 16+

Барнаульская группа «Комната культуры» под руководством солиста и финалиста «Фабрики звезд» Жени Трофимова представила свой дебютный альбом «Кассета с тремя сторонами», который получил признание на цифровых платформах. Особую популярность коллективу принесла композиция «Поезда».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Винтаж

28 марта. Big Twin Arena. 16+

Большой сольный концерт легендарной группы «Винтаж» в рамках весеннего тура.

Ария

28 марта. Kazan Expo. 12+

Группа «Ария» отмечает юбилейный год концертами с обновленной шоу-программой. В рамках тура коллектив представит как хиты, так и композиции с нового альбома «Когда настанет завтра», дополнив традиционное звучание группы современными технологиями.



Big Baby Tape



29 марта. Korston. 16+

Российский рэп-исполнитель Big Baby Tape, автор таких треков, как «Gimme The Loot», «Supersonic», «Ameli» и других, снова выступит в Казани в рамках большого тура. Ранее артист приезжал в столицу Татарстана в прошлом году, но в формате вечеринки.

Shaman

29 марта. Kazan Expo. 6+

Заслуженный артист России Shaman готовит специальную концертную программу в формате 2-в-1, объединяющую две авторские шоу-программы — «30 лет на сцене» и «Ты моя». В рамках праздничного выступления, приуроченного к 8 Марта, зрители услышат как новые композиции о любви, так и хиты.



Постановки

Пиковая дама

1 марта. Театр им. Качалова. 12+

Театр им. Качалова представляет современную интерпретацию знаменитого пушкинского произведения с точным следованием оригинальному сюжету. Французская газета «Прованс» охарактеризовала постановку как «блестящее, но фатальное танго». Премьера спектакля состоялась на Международном фестивале в Марселе в марте 1999 года.

Бурак Озчивит. Самая красивая девушка Стамбула



4 марта. Korston. 16+

Спектакль «Самая красивая девушка Стамбула» представляет собой поэтическую историю о жизни в мегаполисе, рассказанную через судьбу автомеханика Октема — героя Бурака Озчивита. Его любовная драма разворачивается на фоне контрастов и одиночества современного Стамбула. Постановка сопровождается субтитрами для русскоязычной аудитории.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Казан егетләре / Казанские парни



5, 9, 14, 28 марта. Театр им. Тинчурина. 12+

Четверо амбициозных выпускников, мечтавших покорить Казань, неожиданно оказываются в глухой татарской деревне, где нет ни одного мужчины. Спектакль рассказывает о том, как городские парни пытаются выжить в непривычных условиях и найти общий язык с местными жительницами, превращая историю о случайном стечении обстоятельств в увлекательную комедию. Постановка идет на татарском языке с синхронным переводом на русский.

Авторский проект Ирины Горбачевой «Почему я?»

6 марта. БКЗ «Уникс». 18+

Авторский спектакль «Почему Я?» Ирины Горбачевой представляет собой исследование женской судьбы через призму личных воспоминаний и значимых жизненных событий.

Отдам бывшего в хорошие руки

7 марта. КЦ «Сайдаш». 16+

В основе комедийного спектакля лежит история о случайном знакомстве девушки Кати с Игорем по прозвищу «Районный супермен», который спасает героиню от необдуманного поступка. Между персонажами завязывается дружба, которая принимает неожиданный оборот, когда Катя, находясь в гостях у Игоря, приходит к выводу: он — маньяк. В спектакле принимают участие Роман Юнусов, Мария Кравченко, Максим Киселев, Юлия Такшина и другие.



Капитанская дочка



11, 24 марта. Театр на Горького, 13. 12+

В Казанском ТЮЗе представляется современная интерпретация исторической повести Александра Пушкина «Капитанская дочка». Постановка затрагивает не только исторические события, но и раскрывает линию любви Петра Гринева и Маши Мироновой, при этом предлагая зрителям задуматься над актуальными вопросами морального выбора в современном контексте.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ашик-Кериб

12, 14, 15 марта. Театр Камала. 12+

В Театре Камала состоится премьера спектакля по произведению Михаила Лермонтова, где режиссёр Сергей Землянский представит историю о бедном музыканте, влюбленном в дочь богатого турка, в жанре «сказания без слов», переведя литературный текст на язык музыки, хореографии и пластики. После одной из репетиций хореограф Московского театра сатиры Сергей Землянский рассказал, как готовится спектакль и почему тело никогда не врет. подробнее — в материале «Реального времени».



Тормышмы бу?.. / И это жизнь?..



18 марта. Театр им. Камала. 18+

Спектакль «И это жизнь?..» — история молодого священнослужителя, который, мечтая о служении людям и воображая себя Дон-Кихотом, сталкивается с противоречием между своими высокими идеалами и реальностью. Постановка, номинированная на премию «Золотая маска» в шести номинациях, отличается инновационным для татарской сцены этюдным методом режиссуры.

предоставлено пресс-службой театра Камала

Балет «Шурале»

21, 22 марта. ТАГТОиБ им. М.Джалиля. 6+



Балет «Шурале» представят в постановке 2000 года под управлением дирижера Нуржана Байбусинова, главные партии исполнят Аманда Гомес (Сююмбике), Салават Булатов (Былтыр) и Олег Ивенко (Шурале). В постановке также заняты Амир Гильфанов (Шайтан), Лана Халимова (Огненная ведьма) и Аза Апакина с Станиславом Сырадоевым в роли главных сватов.



Юнона и Авось

22 марта. БКЗ «Уникс». 12+



Рок-опера «Юнона и Авось» — знаковое произведение российского музыкального театра, созданное композитором Алексеем Рыбниковым и поэтом Андреем Вознесенским. В новой авторской версии Театра Алексея Рыбникова соединились традиции русской духовной музыки, народный фольклор и современные музыкальные жанры. Спектакль, рассказывающий историю любви графа Резанова и Кончиты, с успехом представлен в разных странах мира.



Васса

28 марта. Театр им. Качалова. 16+

Спектакль «Васса» представляет собой драматическую историю о семье, в которой раскрываются темы непонимания между близкими людьми и их неспособности услышать друг друга. Постановка затрагивает глубокие социальные проблемы: одиночество человека в современном мире, жажду счастья и невозможность его достижения, а также честно и без прикрас показывает сложные грани человеческой натуры.

Любовь и голуби

29 марта. БКЗ «Уникс». 12+

Музыкальная комедия «Любовь и голуби» по пьесе Василия Гуркина представляет собой лирическую историю о любви, измене и прощении в исполнении известных актеров российского театра и кино: Михаил Жигалов, Ольга Прокофьева, Раиса Рязанова,Сергей Маховиков и другие. Спектакль сочетает в себе элементы традиционного театрального представления с вокальными номерами, предлагая зрителям двухчасовое погружение в атмосферу душевного разговора о вечных ценностях.

скриншот из фильма «Любовь и голуби»

Выставки и лекции

Лекция «Детство и взросление в зеркале искусства: диалог поколений»

5 марта. ГМИИ РТ. 0+

В Галерее современного искусства состоится онлайн-лекция «Детство и взросление в зеркале искусства: диалог поколений», приуроченная к выставке «Взрослым вход разрешен» в Русском музее. Лекцию проведет кандидат культурологии Анастасия Карлова, которая рассмотрит эволюцию восприятия темы детства в отечественном искусстве через сопоставление произведений разных эпох — от советской скульптуры до современного цифрового искусства.

Выставка «Посвящение Мусе Джалилю. Живопись и графика Виктора Аршинова»

До 15 марта. ГМИИ РТ. 0+

В Галерее современного искусства ГМИИ РТ проходит выставка «Посвящение Мусе Джалилю. Живопись и графика Виктора Аршинова», приуроченная к 120-летию народного поэта. Художник исследует в своих работах отражение подвига Мусы Джалиля в исторической памяти татарского народа и взгляд современных поколений на творчество великого поэта. Экспозиция включает более 50 произведений из коллекций Государственного музея изобразительных искусств РТ, музея-заповедника «Казанский Кремль» и личного собрания мастера.

Выставка «На грани реальности. Утраченное и обретенное»

Весь март. ГМИИ РТ. 0+

На выставке «На грани реальности. Утраченное и обретенное» представлены работы трех художников — Рината Насырова, Олега Григорьева и Булата Максутова. Авторы создали более 30 произведений, в которых исследуют скрытые грани реальности через синтез цифрового искусства и традиционной живописи.

Выставка «Казань — Ташкент. Пересечения в искусстве XX века»

В середине марта. ЦСК «Смена».

С марта по июнь в ЦСК пройдёт совместная с фондом Марджани выставка «Казань — Ташкент. Пересечения в искусстве XX века», где будут представлены работы, отражающие татаро-узбекские культурные связи через произведения Павла Бенькова и его узбекских учеников, труды искусствоведа Рафаэля Такташа и творчество Баки Урманче, много лет жившего в Казахстане и Узбекистане.

Лекторий Государственного Эрмитажа в Центре «Эрмитаж-Казань»

С 17 по 19 марта. Центр «Эрмитаж-Казань». 6+

Эрмитажный лекторий в Центре «Эрмитаж-Казань» представляет серию образовательных мероприятий от ведущих специалистов Государственного Эрмитажа. 17, 18 и 19 марта слушателей ждут лекции на темы архитектуры от Турина до Сицилии, развития живописи от монументальных работ до бытового жанра и эволюции портретного искусства до ведуты.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Баки Урманче. Воспоминания, вшитые цветом



С 27 февраля. ГМИИ РТ. 0+

Выставка представляет наследие основоположника национального изобразительного искусства Татарстана через архивные документы и редкие произведения, демонстрируя его глубокую связь с жизнью татарского народа и отражая в живописи, скульптуре и предметах декоративно-прикладного искусства воспоминания о родной земле, традициях предков и образах народной жизни.



Детям

Шоу «Маршрут построен»

1, 7, 8, 9, 14, 15, 21, 22, 28, 29 марта. Цирк. 0+

В Казанском цирке представили программу «Маршрут построен» — классический дивертисмент, объединяющий номера акробатов, эквилибристов, воздушных гимнастов, жонглеров и гимнастки с хула-хупами под руководством заслуженного артиста России Андрея Шарнина. Зрителей ждут выступления дрессированных хаски и попугаев, выступления клоунского дуэта «Группа захвата» и балет Казанского цирка. Особую атмосферу создаст декорация из фонтанов высотой 18 метров.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Золотой ключик, или Приключения Буратино



1 марта. Театр им. Качалова. 6+

Красочный спектакль «Золотой ключик, или Приключения Буратино» представляет собой театральную интерпретацию известной сказки, в центре которой — вечные ценности: дружба, верность и доброта.



Лаборатория по фэшн-иллюстрации от «Смена Дети»



3, 10 и 17 марта. ЦСК «Смена». 9+

Трехнедельная творческая лаборатория под руководством фэшн-иллюстратора Ксении Косаревой предлагает участникам изучить взаимосвязь моды и абстракционизма. В ходе занятий участники познакомятся с работами известных художников-абстракционистов, разберут примеры влияния живописи на индустрию моды и создадут собственную коллекцию фэшн-эскизов. По итогам курса каждый участник получит портфолио, включающее серию авторских иллюстраций и цветовой мудборд.



Доктор Айболит

8 марта. Театр им. Качалова. 0+

Сказка-мюзикл в двух действиях в постановке 2000-го года по произведению Корнея Чуковского. Режиссер-постановщик — Александр Славутский.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Маленький Мирза



12, 28 марта. Театр им. Тинчурина. 0+



По мотивам «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери поставлен спектакль «Кечкенә Мирза» — история о мальчике, который через разговор с дедушкой отправляется в волшебное путешествие. В постановке смешались реальность и фантазия: обычные люди становятся героями волшебной сказки, а сценические эффекты помогают рассказать о взрослении, любви и умении чувствовать сердцем. Режиссером спектакля стал заслуженный клоун-экспериментатор Руслан Риманас. Подробнее о постановке — в материале «Реального времени».

Вики Шоу. Первый сольный концерт

26 марта. Kazan Expo. 0+

Вики Шоу представляет свой первый сольный концерт «Мечты для того, чтоб сбываться». Артистка исполнит как свои ранние композиции, так и популярный хит «Девочка не плачь».

Шоу

Выступление Димы Билана, L’One, Jony и Клавы Коки на закрытии конкурса красоты MISS BRICS / MRS BRICS / LITTLE MISS BRICS 2026

7 марта. Kazan Expo. 12+

Финальное шоу конкурса станет масштабным событием международного уровня с участием конкурсанток из разных стран, творческих номеров и выступлений известных российских артистов, среди которых — Дима Билан, Ольга Серябкина, Клава Кока, JONY, Elman, L’One, Яна Чурикова, Betsy, Ciza и Ольга Бузова.

Radio Queen. Шоу «Богемская рапсодия»

15 марта. КРК «Пирамида». 6+

Российское трибьют-шоу Radio Queen представляет концертное исполнение легендарных хитов группы Queen в сопровождении симфонического оркестра. Проект включает в программу все знаковые композиции, от We Will Rock You до Bohemian Rhapsody, в живом исполнении.

Уральские пельмени. Лучшее



16 марта. Kazan Expo. 6+

Шоу «Уральские пельмени» представляет новую программу «Лучшее» в рамках гастрольного тура. Зрителей ждут более двух часов юмористических номеров, включая свежие выступления, которые еще не выходили в телеэфир, а также интерактивные элементы и эксклюзивные сценки. В концерте участвуют известные артисты: Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Калугин, Данила Пятков, Ксения Корнева и Илана.

Спектакль-шоу Frank. Данила Козловский

17 марта. Театр им. Тинчурина. 18+

Музыкальный спектакль-шоу «FRANK» — это авторское представление Данилы Козловского, сочетающее личную историю артиста с популярными песнями, юмором и драматургией на темы любви, дружбы и семьи. Зритель получит откровенный рассказ о детстве, первой любви и встречах с кумирами в обрамлении профессиональной режиссуры.



Спорт

Крайние домашние матчи «Ак Барса» перед плей-офф

7, 10, 12 марта. Татнефть Арена. 0+

В марте казанских любителей хоккея ждет три домашних матча «Ак Барса». Клуб проведет первый месяц весны в основном на выездных играх, но и в Казани ожидаются интересные встречи, так что будет на что посмотреть. 7-го числа казанцы встретятся с «Сибирью». В прошлый раз, 2 февраля, команда из Новосибирска взяла вверх над «Ак Барсом» по буллитам — 2:3Б. 10 марта встретится с одним из своих московских противников — «Спартаком», с которым казанцы не играли уже с ноября прошлого года. 12 марта ожидается игра с ХК «Сочи», с которым будет первая встреча этого сезона: последняя игра между ними была аж в ноябре 2024 года. Важно отметить, что игры у «Ак Барса» расписаны пока что только до 20 марта, потому что уже 23-го начинается плей-офф КХЛ.

Домашние матчи УНИКСа

7, 15, 22, 26, 29 марта. Баскет-холл. 0+

У баскетбольных фанатов в марте ожидается побольше домашних игр — сразу 5 матчей УНИКСа. 7 и 26 марта казанцы встретятся с «Зенитом», с которым не играли с конца декабря прошлого года. Тогда УНИКС обыграл питерцев со счетом 88:75. 15 марта Казань примет в гости Москву: УНИКС сыграет против ЦСКА. В крайней игре москвичи вырвали победу у казанцев со счетом 84:80. Анализируем, какие опасения Велимира Перасовича подтвердились на паркете, почему передняя линия казанцев дала сбой и как роковые фолы решили исход встречи, — в материале «Реального времени». 22 марта казанцы встретятся с «Енисеем»: в ноябре УНИКС взял верх в матче против красноярской команды. 29 марта любителей казанского баскетбола ждет игра против «Локомотив-Кубань», недавняя игра против которых стала победной для УНИКСа.

Единственный домашний матч мужской волейбольной команды «Зенит-Казань»

8 марта, Центр волейбола. 0+

Во Всемирный женский день казанцы увидят единственный в этом месяце домашний матч волейболистов из команды «Зенит-Казань». Это не связано с каким-то перерывом: 18 марта начинается плей-офф чемпионата России 2025/26. Казанцы встретятся в последнем матче регулярки на домашней арене с «Динамо-ЛО». Отметим, что «Зенит-Казань» сейчас на первом месте в турнирной таблице с отрывом в 5 очков от 2-го места.

