Новости общества

07:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Альметьевском районе усилят контроль за очисткой крыш от снега по поручению главы

11:51, 02.03.2026

Главам сельских поселений Хабутдиновой поручено провести разъяснительную работу с жителями частного сектора об опасности схода снега

В Альметьевском районе усилят контроль за очисткой крыш от снега по поручению главы
Фото: Динар Фатыхов

Глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова распорядилась ужесточить контроль за очисткой кровель от снега и наледи. Соответствующее поручение получил замруководителя исполкома Ильвир Габдуллин.

Главам сельских поселений Хабутдиновой поручено провести разъяснительную работу с жителями частного сектора об опасности схода снега. Также они должны усилить мониторинг состояния многоквартирных домов.

По словам Гюзель Хабутдиновой, из-за резких перепадов температур возрастает риск схода снежных масс и образования сосулек.

предоставлено пресс-службой Альметьевского района

— Прошу организовать работу максимально оперативно. Отнеситесь к этому самым внимательным образом. Речь идет о жизни и здоровье наших жителей, — подчеркнула руководитель района.

Ответственность за очистку крыш многоквартирных домов несут управляющие компании, которые должны оперативно реагировать на обращения жильцов. Об этом и о том, сколько стоят услуги уборки снега с кровли здания и как пополнить штат сотрудников подготовленными специалистами, — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова
Справка

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

Читайте также