В Альметьевском районе усилят контроль за очисткой крыш от снега по поручению главы
Главам сельских поселений Хабутдиновой поручено провести разъяснительную работу с жителями частного сектора об опасности схода снега
Глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова распорядилась ужесточить контроль за очисткой кровель от снега и наледи. Соответствующее поручение получил замруководителя исполкома Ильвир Габдуллин.
Главам сельских поселений Хабутдиновой поручено провести разъяснительную работу с жителями частного сектора об опасности схода снега. Также они должны усилить мониторинг состояния многоквартирных домов.
По словам Гюзель Хабутдиновой, из-за резких перепадов температур возрастает риск схода снежных масс и образования сосулек.
— Прошу организовать работу максимально оперативно. Отнеситесь к этому самым внимательным образом. Речь идет о жизни и здоровье наших жителей, — подчеркнула руководитель района.
Ответственность за очистку крыш многоквартирных домов несут управляющие компании, которые должны оперативно реагировать на обращения жильцов. Об этом и о том, сколько стоят услуги уборки снега с кровли здания и как пополнить штат сотрудников подготовленными специалистами, — в материале «Реального времени».
Справка
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».