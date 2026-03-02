В Казани ночью 3 марта очистят платные парковки

Работы пройдут с 21:00 до 06:00 на ряде улиц города, водителей просят убрать автомобили

Фото: Динар Фатыхов

В ночь со 2 на 3 марта в Казани проведут уборку снега на муниципальных платных парковках. Работы организуют с 21:00 до 06:00, чтобы снизить помехи для движения транспорта. Об этом сообщает мэрия.

Очистка запланирована на парковках по улицам Театральной и Карла Маркса в районе площади Свободы (зона №110), на улице Спартаковской (зоны №123, №315 и №150), Туфана Миннуллина (№141), Лейтенанта Шмидта (№131 и №304), Зинина (№156), Ахтямова (№133), Сары Садыковой (№161), Салиха Сайдашева (№160), а также на улицах Даурской (№294, №295, №296), Восстания (№211 и №425) и проспекте Хусаина Ямашева (№220).

Горожанам рекомендуют учитывать проведение работ при планировании парковки в ночные часы.

Ранее «Реальное время» писало, что с 10 декабря в Казани на всех снегоплавильных станциях принято более 724 тыс. тонн снега.

Ариана Ранцева