Максим Алонцев: «Аятолла Арафи — человек системы, занимавший достаточно важные посты»

Иранист, доцент ВШЭ — о личности временного преемника Хаменеи и о том, действительно ли Иран объявил джихад США и Израилю

После гибели Али Хаменеи временным лидером Ирана назначен аятолла Алиреза Арафи. Параллельно с этим сегодня в СМИ появилась информация о том, что аятолла Макарем Ширази объявил джихад США и Израилю. Кто такой Алиреза Арафи, какой политической линии от него следует ожидать, есть ли у него шансы стать постоянным лидером Ирана и что такое джихад — объясняет в коротком интервью для «Реального времени» иранист, доцент Института классического Востока и античности факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Максим Алонцев.

— Что вы знаете об аятолле Арафи, есть ли о нем какая-либо информация в кругах специалистов?

— Будем честны, детальное представление об Алирезе Арафи, пожалуй, есть только у совсем узких специалистов, которые пристально следят именно за иранским духовенством. Арафи — человек системы, занимавший достаточно важные посты.

Он курировал образовательное направление — иначе говоря, контролировал воспроизводство новой религиозной элиты государства. Также он возглавлял Международный университет «Аль-Мустафа», где шиитское религиозное образование получают представители других стран. Кроме того, он был пятничным имамом в Куме, где как раз и расположены ключевые шиитские образовательные институции — там учился и преподавал лидер Исламской революции Рухолла Хомейни, теперь уже бывший рахбар (верховный лидер) Ирана Али Хаменеи и другие видные деятели религиозного истеблишмента.

Со стороны все эти регалии могут показаться не очень важными, но ими может обладать только очень надежный с точки зрения системы человек.

— Что известно о внутри— и внешнеполитических взглядах Алирезы Арафи?



— Арафи — консерватор. По крайней мере, это единственный вывод, который напрашивается из его высказываний на ключевые темы. Он выступал против смягчений политики в отношении хиджаба, а это один из острейших общественных вопросов в современном Иране. Его высказывания во время недавних протестов шли исключительно в фарватере официальной риторики: с протестующими разговариваем, с погромщиками — нет.

Также Арафи является сторонником развития «восточного» направления во внешней политике, в частности, он говорил о необходимости создания долгосрочного плана развития отношений с Россией (в иранской картине мира наша страна еще с советских времен противопоставляется «Западу» и наряду с Китаем называется «восточной»).

И еще одна важная деталь: в прессе давно муссировались слухи о потенциальном преемнике Али Хаменеи, и фамилия Арафи тоже называлась среди возможных кандидатов.

— Каких дальнейших действий от него можно ждать? Это самостоятельная фигура или номинальная?



— Важно понимать, что он не является «и. о. рахбара» или чем-то в этом роде. Официально Арафи — один из трех членов временного управляющего совета (наряду с президентом Пезешкианом и главой судебной власти Эжеи). По конституции они должны заниматься вопросами управления до момента избрания нового верховного лидера, которое, согласно нормативной базе, необходимо провести «как можно скорее».

Полномочия этого совета весьма расплывчаты, поэтому говорить о реальном весе не приходится. Особенно в условиях военных действий и существующих непубличных иерархий — если верить утечкам в СМИ, иранское руководство разработало на случай войны определенные протоколы, обеспечивающие управляемость системы и ее устойчивость при ликвидации ключевых действующих лиц. Поэтому о реальной иерархии управления мы сейчас знаем немного.

— Можно ли предполагать, что именно он станет постоянным лидером?



— Да, такая вероятность есть, к тому же он назывался в числе потенциальных преемников, о чем я уже сказал. Однако есть множество «но». В истории Исламской республики эта процедура проводилась лишь однажды — в 1989 году после смерти Хомейни. И она потребовала внесения изменений в тогдашнюю версию конституции.

Есть несколько вариантов развития событий. «Штатный» вариант — выборы проходят по текущим правилам (рахбара выбирает нынешний состав специального органа — Совета экспертов). Тогда, как мне кажется, шансы Арафи высоки. «Внештатный» — требуется какая-то реконфигурация нынешней системы, а новый верховный лидер выбирается по итогам внутрисистемной борьбы. Тогда в политическом поле могут появиться какие-то новые фигуры.

Наконец, мы не можем исключать более серьезной трансформации системы и создания некого органа коллективного управления. В условиях военных действий, естественно, любые трансформации могут либо застопориться до их окончания, либо, наоборот, значительно ускориться. В любом случае важно помнить одну вещь: Али Хаменеи в 1980-е долгое время не был фаворитом гонки за пост рахбара, так что неожиданности вполне возможны.

— Что означает объявление аятоллой Ширази джихада США и Израилю? Что подразумевается?

— Ничего не означает, это фейк, который подхватили СМИ. Единственный близкий по содержанию текст, который мне удалось найти, — это соболезнования аятоллы Макарема Ширази по случаю кончины Хаменеи. Там действительно присутствует слово «джихад», но не в узкоспециальном значении «войны за веру», а в более широком — «усердие верующего на пути к Богу».

У этого термина в исламских религиозных науках гораздо более обширное словоупотребление, чем принято считать при взгляде со стороны. В Исламской республике после широко пропагандировалась идея «созидательного джихада» — восстановления страны (особенно после Ирано-иракской войны). Также есть концепция «сельскохозяйственного джихада» — усилий для укрепления сельского хозяйства. Про это можно долго говорить, но очевидно, что Макарем Ширази не имел в виду «войну против неверных».