Путин и король Бахрейна обсудили эскалацию на Ближнем Востоке

17:36, 02.03.2026

Россия подтвердила готовность содействовать стабилизации ситуации в регионе

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Владимир Путин провел телефонный разговор с Хамадом бен Исой Аль Халифой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Стороны обменялись мнениями в связи с эскалацией вокруг Ирана. В сообщении отмечается, что обсуждалась беспрецедентная напряженность в регионе, возникшая в результате агрессии США и Израиля. Подчеркивается, что сложившаяся ситуация подводит Ближний Восток к угрозе полномасштабной войны.

Президент России и король Бахрейна отметили необходимость скорейшего прекращения боевых действий на Ближнем Востоке.

Владимир Путин подтвердил готовность России использовать все возможности для содействия стабилизации обстановки в регионе.

Стороны договорились о продолжении контактов.

Ранее состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.

