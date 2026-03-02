Путин и король Бахрейна обсудили эскалацию на Ближнем Востоке

Россия подтвердила готовность содействовать стабилизации ситуации в регионе

Владимир Путин провел телефонный разговор с Хамадом бен Исой Аль Халифой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Стороны обменялись мнениями в связи с эскалацией вокруг Ирана. В сообщении отмечается, что обсуждалась беспрецедентная напряженность в регионе, возникшая в результате агрессии США и Израиля. Подчеркивается, что сложившаяся ситуация подводит Ближний Восток к угрозе полномасштабной войны.

Президент России и король Бахрейна отметили необходимость скорейшего прекращения боевых действий на Ближнем Востоке.

Владимир Путин подтвердил готовность России использовать все возможности для содействия стабилизации обстановки в регионе.

Стороны договорились о продолжении контактов.

Ранее состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.

Ариана Ранцева