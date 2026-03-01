Гипотеза о пьяной обезьяне, наследственные мурашки и геометрия каменного века

Интересные новости науки за неделю

Фото: Реальное время

Возможно, тяга человека к пьянству — не приобретенная цивилизацией привычка, а генетический привет от предков-приматов. Мурашки по коже как физиологическая реакция на искусство могут передаваться по наследству. Охотники-собиратели каменного века еще 60 тысяч лет назад рисовали на скорлупе страусиных яиц четкие геометрические узоры. 3,6 миллиона лет назад в Землю врезался астероид — следы этого события нашли в Южной Америке. Собака способна бескорыстно помочь человеку, а кошка взаимодействует, только если ей это выгодно. Подробнее об интересных новостях науки за прошедшую неделю — в обзоре «Реального времени».

Вероятно, человек унаследовал пьянство от обезьян

Биологи, изучающие антропогенез в Калифорнийском университете в Беркли, выдвинули гипотезу о пьяной обезьяне. По ней, тяга человека к алкоголю — не случайно возникшая в процессе развития цивилизации вредная привычка. Это наследство от наших предков-приматов, которые были не прочь полакомиться забродившими перезрелыми фруктами. Такая ферментация приводит к тому, что фрукты становятся «пьяными» — а значит, пьянеют и съевшие их обезьяны.

Эту гипотезу американские биологи проверили на диких шимпанзе в нацпарке Кибале в Уганде. В рамках своего предыдущего исследования они отправились в нацпарк, подсмотрели, какие фрукты предпочитают обезьяны, измерили концентрацию этилового спирта в их перезрелой мякоти. Кроме того, примерно оценили, сколько способен съесть среднестатистический шимпанзе. По их оценкам тогда вышло, что живут обезьяны весело: в день в их организм попадает примерно 14 граммов алкоголя (банка пива 0,33 или рюмка водки).

Но расчетами они не ограничились. В августе 2025 года ученые вновь отправились в Кибале, чтобы материально доказать обезьянье пьянство. Для этого они собрали 20 образцов мочи 19 шимпанзе. Перед этим обезьяны на глазах у исследователей аппетитно поедали чуть забродившие фрукты. Анализ показал: 17 из этих анализов содержат этилглюкуронид — продукт распада этанола. В большинстве образцов уровень этого вещества было выше порогового, «трезвого» значения и вполне соответствовал прежним расчетам.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Таким образом, гипотеза о пьяной обезьяне получила еще один плюсик в свою пользу. Но еще не доказано главное: ученые не зафиксировали ситуации, в которой шимпанзе нарочно выбирали бы самые забродившие, самые «пьяные» фрукты. То есть — формировалась ли у них сознательная любовь к алкоголю. Это еще предстоит выяснить.

В Бразилии нашли следы встречи Земли с астероидом 6,3 миллиона лет назад

В момент, когда крупное небесное тело — например, астероид — падает на Землю, на теле нашей планеты образуется не только гигантский кратер. Еще и порода оплавляется в результате чудовищного удара, и образуются куски природного стекла — тектиты. И если геологи находят место, где много такого стекла — значит, перед ними место встречи Земли и астероида. По полям тектитов ученые могут понять, что когда-то здесь случилось такое столкновение — ведь из-за движения литосферных плит и ветровой эрозии кратер может и исчезнуть, «сгладиться» за миллионы лет. А вот стекло остается. До сих пор в мире было открыто лишь пять полей тектитов.

И вот международная группа геологов нашла в Бразилии шестое. На участке протяженностью в 90 км они собрали порядка 600 тектитов, самые крупные из которых весят более 85 граммов. Позже сообщения о таких же находках поступили из соседних штатов страны, и поле «разрослось» до 900 километров. Это значит, что удар был довольно мощным. Случился он около 6,3 миллиона лет назад — возраст тектитов определили изотопным анализом.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

До сих пор о падении астероида в это время в Южной Америке известно не было. Теперь факт удара не вызывает сомнений, даже несмотря на то, что кратер пока не найден. Исследования будут продолжаться.

Люди каменного века были не чужды геометрии

Обломки сосудов из скорлупы яиц страуса, найденные на стоянках каменного века в Намибии и ЮАР, показывают, что за десятки тысяч лет до первых цивилизаций человек уже понимал геометрию. Страусиная скорлупа 60—65 тысяч лет назад служила древним охотникам-собирателям флягой для воды. Люди украшали ее, делали гравировки. Ученые давно сделали эти находки, однако только теперь проанализировали математическую структуру первобытных узоров.

Исследовали 109 фрагментов скорлупы с гравировкой. Оцифровали 1 275 линий, состоящих из 1 635 сегментов и имеющих 1 405 точек пересечения. Провели статистическое моделирование, изучили множество параметров — пытались понять, в случайном порядке двигалась рука гравировщика или же он пытался изобразить упорядоченный геометрический орнамент.

Результаты ошеломляют. Треть линий пересекаются почти строго под прямым углом. 83,4% элементов рисунков входят в состав строго параллельных групп. Художники каменного века повторяли узор, поворачивали его, делали синхронный сдвиг фрагментов и даже вкладывали одну фигуру в другую. Была и иерархия узора: одна группа элементов становилась рамкой для другой. И это все — не случайные находки. Они оставались стабильными на разных стоянках минимум 5 тысяч лет.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Таким образом, перед нами — древнейшее свидетельство того, как человек структурировал форму и учитывал (пусть и интуитивно) правила геометрии, которые только через чудовищные 60 тысяч лет сформулирует Евклид.

Собаки-альтруисты и кошки-выгодоприобретатели

Венгерские ученые решили раз и навсегда выяснить, действительно ли собаки бескорыстно любят своих хозяев, а кошки, помогая людям, преследуют собственную выгоду. Они пытались изучить природу звериного альтруизма, сравнивая поведение кошек и собак с поведением… маленьких детей.

Такой выбор не случаен. Дети — представители раннего этапа развития просоциальности человека. Собак человек долго одомашнивал, проводя четкую селекцию: выбирал (а значит, и размножал) тех, кто лучше остальных взаимодействовал с человеком. А вот от кошки послушания и любви с самого начала не требовали: ее задачей было спасать урожай от грызунов. Для этого ее и одомашнили.

Эксперимент ученые провели так: в комнате находился испытуемый (ребенок, собака или кошка). На глазах у испытуемого экспериментатор прятал незнакомый предмет в комнате. Потом в комнату входил родитель ребенка или хозяин животного и начинал искать пропажу. Он должен был вести себя растерянно и намекать на затруднения, но напрямую к кошке, собаке или ребенку не обращаться. Во второй части эксперимента происходило все то же самое, вот только прятали на глазах у испытуемого лакомство или его любимую игрушку. Поведение испытуемых фиксировали.

Результат такой: когда искали незнакомый предмет, дети и собаки часто указывали взрослому на место, где его спрятали. Иногда они брали его сами и даже нередко отдавали ищущему. Кошки ни разу так не сделали. А вот когда спрятали уже любимое лакомство — собаки и дети поведения не изменили. Зато кошки вдруг стали очень сговорчивыми и социальными: активно показывали место, где спрятана пропажа.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Вывод очевиден. Собака более альтруистична, и ее поведение близко к поведению человека. Все-таки тысячелетия селекции на кооперацию дали плоды. А вот эгоистичной кошке бескорыстная помощь не свойственна. Даже если она любит хозяина, помогать ему у нее нет никакого желания. Не для этого ее приручали. Но если кошка видит результат в виде лакомства — почему бы и нет?

Мурашки по коже от музыки и стихов могут передаваться по наследству

У вас когда-нибудь бежали мурашки по коже, когда вы слышали гениальную музыку или читали стихи? Известно, что у одних любителей искусства есть такая физиологическая реакция, а другие наслаждаются культурой и без нее. Голландские ученые решили докопаться до истины: откуда берутся «культурные» мурашки? И почему они бывают не у всех? Выяснилось, что отчасти это обусловлено генетически.

Вы удивитесь, но мурашки давно интересуют голландских исследователей. Так, ранее выяснилось, что за эстетические или музыкальные мурашки отвечают те же нейронные системы мозга, которые заведуют и биологическими стимулами (например, реакцией на вкусное). Зная эту информацию, исследователи проанализировали ДНК 15 606 участников масштабного многопоколенческого исследования, которое проводилось в Нидерландах. Они заранее сообщили, бывают у них «культурные» мурашки или нет. Зная эту информацию, исследователи сопоставили данные.

У них получилось, что эта физиологическая особенность в 29% случаев — наследственная. Так что если ваша бабушка покрывалась мурашками под ноктюрны Шопена — возможно, именно поэтому вы тоже кожей чувствуете хорошую музыку.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Остается лишь один вопрос: зачем голландские ученые это исследуют? Они отвечают, что открывают пути для исследования биологических основ эмоционального опыта. Не то что венгры из предыдущей главы с их кошками и собаками.

