«Семян, техники и кадров нет» — в Казани обсудили проблемы льноводства и коноплеводства

Фото: Миляуша Кашафутдинова/realnoevremya.ru

В этом году в Татарстане резко возросли посевные площади льна и технической конопли: по первой культуре — в два раза, до 2,4 тысячи гектаров, по второй — в шесть раз, хотя ее все равно мало, отмечают аграрии. По льноводству прирост пришелся на нового производителя: теперь выращивать лен будут и на полях Альметьевского района. В целом в этом сегменте АПК работают всего четыре предприятия, и как рассказали «Реальному времени» их руководители, их хозяйства сейчас столкнулись с серьезными проблемами, которые пытаются решить при поддержке республики. Подробности — в нашем материале.

«В России не производят технику для работы со льном»

Первые татарстанские хозяйства, в которых начали заниматься выращиванием льна и его переработкой, находятся в деревне Илебер Сабинского района — это ООО «Сабылен» и ООО «Лен». Обе агрофирмы выполняют полный цикл — от посевных работ до производства волокна. Площадь посевов — около 600 гектаров. Работать начали в 2010 году, тогда же и закупили всю необходимую технику и оборудование в Бельгии. На нем же и работают по сей день, рассказал собственник компаний Расил Габдрахманов.

— За счет господдержки и кредитных средств в 2010 году мы купили полный комплект техники. Но сейчас она устаревает, а заменить ее нечем. Хотелось бы обновить, но сделать это сейчас очень проблематично. Мы бы хотели купить новую, но в России просто-напросто не производят технику для работы со льном. «Россельмаш» уже давно обещает запустить такую линейку, увы, эти обещания остаются только на словах. Такая же ситуация с оборудованием для завода переработки льна. Сейчас в стране остается завод им. Королева, который существует с советских времен и производит какую-то технику, но она уже морально устарела, — посетовал Габдрахманов.

Техника устаревает, а заменить ее нечем, рассказал учредитель ООО «Сабылен» Расил Габдрахманов. Фото: скрин realnoevremya.ru фоторепортажа saby.tatarstan.ru

Как признался сельхозпроизводитель, сейчас в хозяйстве своими силами пытаются реанимировать технику. Какие-то запасные части приобретают в Казани или других городах, другие — заказывают у посредников в Европе:



— Детали из Европы нам привозят обходными путями. Но надо понимать, что этот способ приобретения стал в три раза дороже и процесс занимает намного больше времени. Цена больше всего поднялась не на саму запчасть, а на ее доставку, — пояснил владелец компании.

Пути выхода из этой ситуации Расил Габдрахманов сообща с коллегами, занятыми в той же отрасли, искал на круглом столе, где обсуждали состояние и перспективы развития льноводства и коноплеводства в России в рамках прошедшей выставки «День поля-2023».

Пути выхода из этой ситуации Расил Габдрахманов сообща с коллегами по отрасли искал на профильном круглом столе в рамках выставки «День поля». Фото: Миляуша Кашафутдинова/realnoevremya.ru

Как отметил собеседник издания, спрос на лен есть всегда. Предприятие реализует свое волокно в России (в основном в Московскую область), и в Китай. Длинное волокно используется для производства одежды, короткое — идет на производство утеплителей, целлюлозы, катанина и других изделий.

— Качество льна напрямую зависит от погоды. Например, в этом году засуха, и мы совсем не получим длинное волокно, потому что без воды культура не растет. В итоге в этом году будет только короткое волокно. В целом по урожайности прогноз не радует. Скорее всего, удастся получить лишь 30% от объема урожая прошлого года, — посетовал предприниматель.



«Нельзя все волокно отдавать Китаю»

Как оказалось, поставки российского льняного волокна в Китай стали большой проблемой для российских заводов, которые остались без сырья, поскольку все уходит на экспорт. Об этой проблеме рассказал Максим Уваров, учредитель компании Smart Hemp — производственного комплекса лубяных культур полного цикла: от семечки до пряжи. Техническую коноплю возделывают на полях предприятия в Нижегородской области, перерабатывают, делают пряжу, шьют одежду и продают ее, кроме того, изготавливают лекарства, косметику и другие средства. Сначала производили изделия только из иностранного сырья, затем перешли на свое. В этом году стали выращивать еще и лен. Причина как раз в нехватке российского волокна.



— Мы столкнулись с тем, что волокна для нас в России просто нет. Текстильная фабрика, которую мы запустили в Ивановской области, перерабатывает 500 тонн волокна в месяц. Волокно в стране для наших целей закончилось еще зимой. Нам приходится импортировать сырье из Беларуси, но его качество очень низкое, плюс поставщики постоянно повышают цены, продают за $1250, а в прошлом году цена не превышала $650. В России тоже очень мало качественного волокна, все качественное сырье уходит на экспорт. Я прихожу на завод, прошу волокно, но нам отвечают, что все уже отправили в Китай. Нужна программа квотирования льнозаводов, чтобы они не отдавали все на экспорт. Мы готовы платить те же деньги, просто дайте нам волокно, — обозначил проблему Максим Уваров.

«Мы готовы платить те же деньги, просто дайте нам волокно», — обозначил проблему Максим Уваров. Фото: Миляуша Кашафутдинова/realnoevremya.ru

По причине нехватки сырья, на предприятии приняли решение в этом году самим выращивать лен. Его посеяли на площади в 1 276 гектаров, но возникла другая проблема — нет сельхозтехники.

— Для уборки конопли у нас работают комбайны «Дон». Мы сами совместно с «Россельмашем» начали их делать в 2017 году, но их мало. Вот сейчас последние три комбайна забрала татарстанская агрофирма «Союз Агро». Все, больше техники нет, а привезти ее из Европы нереально. Но если с техникой по конопле еще есть надежда, просто ее надо произвести в большем количестве, то техники по льну нет вообще. Европейские ценники непомерные. На 300 гектаров ты должен зайти с ценником в 1 миллион евро. Это колоссальные инвестиции. Та же проблема с оборудованием. Если заказывать из Европы, она может и не доехать. Со мной уже был такой случай — заказ аннулировали. На единственном заводе им. Королева не готовы делать оборудование по моим запросам. И отечественных семян тоже нет, и кадров нет, — перечислил все насущные проблемы коноплевод.

«Критерии субсидирования надо менять»

Представители отрасли договорились вынести на обсуждение изменение критериев распределения субсидий. Наибольшую материальную поддержку должны получать те, кто дает больше продукции, а не засевает больше гектаров, считает директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов.

Наибольшую материальную поддержку должны получать те, кто дает больше продукции, считает Роман Некрасов. Фото: Миляуша Кашафутдинова/realnoevremya.ru

— Науке и бизнесу необходима более тесная спайка. Со своей стороны Минсельхоз России будет стимулировать приобретение оборудования, строительство объектов по семеноводству и создание перерабатывающих мощностей. Совместно с Минпромторгом наша основная задача — сделать единую стратегия развития отрасли с долгосрочными, долговременными, понятными правилами игры, — резюмировал спикер.

«Это хорошо забытое старое»

Посевные площади льна-долгунца в республике в этом году составили 2 350 гектаров. По сравнению с прошлым годом, это больше на 1 257 гектаров. Об этом рассказал заместитель начальника отдела развития отраслей земледелия Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ Ренат Нугманов. В основном прирост произошел за счет агрофирмы ООО «Союз Агро», которая в этом году в первый раз засеяла 1 057 гектар льна-долгунца в Альметьевском районе. Кроме того, 583 гектара относится к ООО «Сабылен» Сабинского района, 510 гектаров — у КФХ Мустафин в Мамадышском районе, и 200 гектаров — у КФХ Козлов в Новошешминском. В основном возделываются сорта «Томский 17» и «ТОСТ».



— Семенной материал обновляется каждые 3 года. В 2022 году выход волокна с одного гектара составил около 12 центнеров. Выход льнотресты (льняной соломы) — около 40 центнеров с гектара, — сообщил «Реальному времени» Ренат Нугманов.

В то же время площадей под техническую коноплю в Татарстане очень мало — всего 624 гектара, а в прошлом году было вовсе 99 га. Прирост в этом году произошел также за счет начала развития этой культуры в агрофирме ООО «Союз Агро», в нынешнем году здесь засеяли 600 гектаров технической конопли. Еще одна часть посевов на 24 га есть у ООО «Агромелиорация» в Новошешминском районе. Стоит отметить, что заниматься этой культурой в Татарстане начали лишь в 2021 году.



— По софинансируемой статье на оказание несвязанной поддержки предусмотрена государственная субсидия по ставке 25 тысяч рублей на 1 гектар посевных площадей данных культур. Сегодня до хозяйств доведено 27,3 млн рублей, до конца года эта сумма увеличится до 40 млн, — рассказал собеседник издания.

В 1960-х годах и лен, и конопля засеивались в нашей стране на очень больших площадях, вспомнил заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев.

— Жизнь поменялась. Когда-то в моду вошли искусственные волокна. Стали уменьшаться производства с использованием льна и конопли. Сейчас мы снова видим большие возможности этих культур. Это и производство масла, и лекарственных препаратов, эти культуры могут использоваться и для выпуска необходимых вещей для СВО. Формат использования очень широкий. Надо понимать, что урожайность этих культур в разных частях страны различается. Но и в Татарстане тоже есть высокий потенциал. Сейчас мы возвращаемся к экологичному материалу. Каждый из нас хочет носить натуральные ткани, — отметил депутат.