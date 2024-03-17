День в истории 17 марта: первый случай COVID-19 в Татарстане, родился Рудольф Нуриев, семейный фестиваль
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 17 марта 2024 года
17 марта пройдёт финальный день голосования на выборах президента России и семейный фестиваль у «Ак Барс Арены», на котором выступят Ваня Дмитриенко, Хабиб, Салават (на постере) и другие. Сегодня — Прощеное воскресенье у православных, также отмечаются День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ в России и День святого Патрика в Ирландии. Год назад Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, 4 года назад в Татарстане зарегистрировали первого заразившегося коронавирусом, 33 года назад в СССР состоялся всесоюзный референдум, на котором решался вопрос о сохранении Советского Союза. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Финальный день голосования на выборах президента России.
- Телемарафон на канале ТНВ, участниками которого станут порядка 120 гостей — это известные семьи политиков, общественных деятелей, ученых, педагогов, спортсменов.
- Семейный фестиваль «Всей семьей на выборы» у «Ак Барс Арены». Ожидаются выступления таких артистов, как Ваня Дмитриенко, Хабиб, Салават (на постере), группы «Иванушки International», «Кар-мэн» и «Хор Турецкого».
- Чемпионат России по волейболу среди мужских команд — «Зенит-Казань» против «Новы».
- Традиционные масленичные гуляния в Свияжске.
Кто родился: разработчик одного из первых автомобилей и владелец холдинга «Русский Стандарт»
- 1834 — немецкий инженер, конструктор и промышленник Готлиб Даймлер (скончался 6 марта 1900 года). Совместно с Вильгельмом Майбахом Даймлер разработал один из первых автомобилей и несколько типов бензиновых двигателей внутреннего сгорания.
- 1856 — русский художник Михаил Врубель (скончался 14 апреля 1910 года). Является автором «демонического цикла» — серии работ из картин, иллюстраций и скульптуры с главным героем Демоном.
- 1938 — известный артист балета, танцовщик и балетмейстер Рудольф Нуриев (скончался 6 января 1993 года). В Казани в честь него поставили памятник. Также на сцене Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля ежегодно в конце весны проводится Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева, названный так с личного согласия танцовщика, посетившего Казань в 1992 году.
- 1962 — российский предприниматель, владелец холдинга «Русский Стандарт» (производитель водки ООО «Русский Стандарт Водка», АО «Банк Русский Стандарт» и т. д. Рустам Тарико. Родился в Мензелинске.
Кто скончался: Николай Жуковский и Эдуард Лимонов
- 180 — римский император в 161—180 годах Марк Аврелий (родился 27 апреля 121 года). Время его правления считается золотым веком.
- 1921 — русский ученый, основоположник аэродинамики как науки Николай Жуковский (родился 17 января 1847 года).
- 2020 — советский и российский писатель, политик Эдуард Лимонов (родился 22 февраля 1943 года). Основатель запрещенной судом партии НБП (Национал-большевистская партия).
Праздники: день святого Патрика и работников ЖКХ
- День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Отмечается ежегодно в третье воскресенье марта. Изначально этот праздник отмечался в Советском Союзе с 1966 года в четвертое воскресенье июля как День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, затем он был перенесен на третье воскресенье марта. Указом президента РФ от 7 мая 2013 года этот праздник следует отмечать в четвертую субботу июля, поэтому сегодня в России — в третье воскресенье марта — отмечается День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ.
- Прощеное воскресенье. Это последнее воскресенье перед Великим постом. В этот день в церквях на литургии читается Евангелие с частью из Нагорной проповеди, где говорится о прощении обид ближним.
- День святого Патрика в Ирландии. Считается покровителем страны, который, по преданию, принес христианство на языческий остров и изгнал всех змей. Праздник стал своего рода международным днем Ирландии.
События в истории: танковая школа в Казани, пожар в историческом здании Казанского железнодорожного вокзала
- 1816 — пароход «Элиза» стал первым пароходом, пересекшим Ла-Манш.
- 1861 — в России обнародовали манифест Александра II об отмене крепостного права, подписанный 3 марта.
- 1861 — завершился процесс объединения южных и северных итальянских земель в единое Королевство Италия.
- 1926 — между СССР и Германией было подписано секретное соглашение о создании в Казани совместной танковой школы, которая заработала в 1929 году. Комплекс состоял из военного городка, стрельбища и танкового полигона. Он получил название танковый центр «Кама».
- 1950 — в университете Беркли (штат Калифорния, США) искусственным путем получили новый радиоактивный химический элемент, названный Калифорнием.
- 1960 — в Японии поступили в продажу первые в мире разноцветные фломастеры.
- 1991 — в СССР состоялся всесоюзный референдум, на котором решался вопрос о сохранении Советского Союза. Формулировка вопроса была следующей: «Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности». В референдуме приняли участие около 80% от общего числа избирателей. При этом утвердительно ответили на вопрос о сохранении СССР 77%, а более 22% — отрицательно. Несмотря на это, 26 декабря 1991 года СССР в результате августовского путча прекратил свое существование.
- 1992 — загорелось историческое здание Казанского железнодорожного вокзала, которое является памятником архитектуры XIX века. После ЧП от него остались только стены и фундамент. В 1993 году здание начали восстанавливать, а в 1997-м сооружение приняли в эксплуатацию.
- 2004 — в Косово начались двухдневные погромы, в результате которых было сожжено 34 храма и монастыря.
- 2020 — Минкульт РТ отменил все культурно-массовые мероприятия с участием более 50 человек. Кроме того, власти закрыли ночные клубы и запретили курить кальяны.
- 2020 — в Татарстане зарегистрировали первого заразившегося коронавирусом. По информации республиканского штаба, случай заражения коронавирусом является завозным. Носитель — гражданин Франции, который прибыл в Татарстан. Он был госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу в связи с появлением симптомов коронавируса.
- 2020 — Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года из-за распространения коронавируса. Турнир прошел с 11 июня по 11 июля 2021 года.
- 2021 — в Казани завершили строительство канализационно-насосной станции «Заречная» мощностью 20 тыс. кубометров в час.
- 2022 — в Казани приостановили создание новых парковочных зон вдоль улично-дорожной сети города. Сейчас в городе на парковках организовали 6011 мест. Решение о приостановке создания новых стоянок для автомобилей приняли для того, чтобы избежать дополнительной финансовой нагрузки на казанцев.
- 2023 — Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Президент Сербии Александр Вучич считает, что ордер МУС на арест Владимира Путина является шагом к крупнейшему конфликту в истории человечества: «Единственное, что точно, что это эскалация, у которой нет конца. <...> Я задаюсь вопросом, хватит ли у кого-нибудь ума не доводить это до конца, и понимает ли кто-нибудь, к каким последствиям это приведет».
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