Новые ограничения из-за коронавируса: запрет мероприятий и возможная приостановка авиарейсов

Минкульт РТ отменит все культурно-массовые мероприятия с участием более 50 человек. Информацию «Реальному времени» подтвердили в ведомстве.

Приказ будет подписан сегодня, вступает в силу с 19 марта.

Также Кабмин РТ в качестве дополнительных ограничений по решению санитарно–противоэпидемической комиссии прорабатывает вопрос с авиаперевозчиками о временном ограничении рейсов из Татарстана за рубеж и обратно, включая страны СНГ.



Ранее Минздрав РТ сообщил, что в Татарстане нет ни одного человека с подозрением на коронавирус.

