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Кабмин РТ закрыл ночные клубы и запретил курить кальяны из-за коронавируса

12:09, 17.03.2020 Сюжет:  Китайский коронавирус
Кабмин РТ закрыл ночные клубы и запретил курить кальяны из-за коронавируса
Фото: pixabay.com

Кабмин РТ вынес новое решение санитарно–противоэпидемической комиссии по временному закрытию ночных развлекательных заведений по всей республике.

Также комиссия приняла решение запретить применение кальяна как одного из источников распространения вирусных инфекций.

Ранее сообщалось, что Минкульт РТ отменит все культурно-массовые мероприятия с участием более 50 человек.

Общество Татарстан
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