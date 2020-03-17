Кабмин РТ закрыл ночные клубы и запретил курить кальяны из-за коронавируса
Кабмин РТ вынес новое решение санитарно–противоэпидемической комиссии по временному закрытию ночных развлекательных заведений по всей республике.
Также комиссия приняла решение запретить применение кальяна как одного из источников распространения вирусных инфекций.
Ранее сообщалось, что Минкульт РТ отменит все культурно-массовые мероприятия с участием более 50 человек.
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