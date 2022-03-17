В Казани приостановили расширение платного паркинга — для поддержки горожан

В Казани приостановили создание новых парковочных зон вдоль улично-дорожной сети города. Решение приняли на заседании городского антикризисного штаба.

Сейчас в городе на парковках организовали 6 011 мест. Решение о приостановке создания новых стоянок для автомобилей приняли для того, чтобы избежать дополнительной финансовой нагрузки на казанцев, сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, что из-за пандемии коронавируса была организована работа парковок по льготному режиму. Плата за парковку взималась только в будние дни с 7.00 до 18.00. В остальное время, по выходным и в праздники парковки оставались бесплатными.

С 10 февраля текущего года власти изменили режим работы стоянок: плату начали взимать с 08.00 до 19.00. В выходные и праздничные дни оставить машину на стоянке можно было бесплатно. Первые 15 минут на стоянке бесплатны, что гарантирует возможность беспрепятственно подъехать и войти и выйти из машины рядом со зданиями, расположенными в зонах платных парковок.

В феврале сообщалось, что исполком Казани предоставил разрешение на строительство парковки по ул. Сабан в Кировском районе. Для хранения автомобилей будет использоваться участок площадью 1 588 кв. м в зоне многоэтажной жилой застройки (Ж4).

Татьяна Леухина