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В Казани приостановили расширение платного паркинга — для поддержки горожан

11:27, 17.03.2022 15
В Казани приостановили расширение платного паркинга — для поддержки горожан
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани приостановили создание новых парковочных зон вдоль улично-дорожной сети города. Решение приняли на заседании городского антикризисного штаба.

Сейчас в городе на парковках организовали 6 011 мест. Решение о приостановке создания новых стоянок для автомобилей приняли для того, чтобы избежать дополнительной финансовой нагрузки на казанцев, сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, что из-за пандемии коронавируса была организована работа парковок по льготному режиму. Плата за парковку взималась только в будние дни с 7.00 до 18.00. В остальное время, по выходным и в праздники парковки оставались бесплатными.
С 10 февраля текущего года власти изменили режим работы стоянок: плату начали взимать с 08.00 до 19.00. В выходные и праздничные дни оставить машину на стоянке можно было бесплатно. Первые 15 минут на стоянке бесплатны, что гарантирует возможность беспрепятственно подъехать и войти и выйти из машины рядом со зданиями, расположенными в зонах платных парковок.

В феврале сообщалось, что исполком Казани предоставил разрешение на строительство парковки по ул. Сабан в Кировском районе. Для хранения автомобилей будет использоваться участок площадью 1 588 кв. м в зоне многоэтажной жилой застройки (Ж4).

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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комментарии 15

комментарии

  • Анонимно 17 мар
    Платные парковки нужно минимизировать.Хватит наживаться на горожанах.в назначаемых штрафах много мошенничества со стороны исполкомовских работников.Многие штрафы надуманны.
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    Анонимно 17 мар
    Вы ошибаетесь, платные парковки созданы вовсе не для наживы. Если бы не они, то в центре теперь припарковаться было бы невозможно днем в рабочее время. Но скоро это изменится, если запчасти привозить перестанут - будет посвободней.
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    Анонимно 17 мар
    нет м ы не ошибаемся ради денег были придуманы эти ненужные сервисы!! вам свободнее не будет радуетесь чужому горю?

    платные парковки под запрет!
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    Анонимно 17 мар
    Ерунду не пишите. Вы недавно в Казани или уже забыли, как было раньше? Теперь в центре стало НАМНОГО свободней, пусть так и остаётся!
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    Анонимно 17 мар
    чепуху не пишите, детский лепет. С платными парковками стало больше порядка на улицах, да и место спокойно можно найти, а не так, что мечешься по району в поисках парковки
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  • Анонимно 17 мар
    Возможно,нужно будет вернуться к режиму работу как последние 2 года,то есть до 18 00. Ситуация изменилась.
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  • Анонимно 17 мар
    вот это зря. муниципальные паркинги это уже необходимость. фуры неделями занимают правые полосы под знаком остановка запрещена - вот это беспредел. или стоят на автобусных полосах, а потом удивляемся почему автобус по встречке мчится.
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    Анонимно 17 мар
    Да вы продуман. И как платные паркинги помогут решить проблему с фурами под знаками?
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  • Анонимно 17 мар
    В такой непростой ситуации можно и цены паркинга до 10 руб/час снизить. Что уж наживаться на людях?
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    Анонимно 17 мар
    давайте уж бесплатно, чего мелочиться
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  • Анонимно 17 мар
    как гуманно
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  • Анонимно 17 мар
    Неплохо, но ожидаемо, ведь и машин теперь будет поменьше.)
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  • Анонимно 17 мар
    Ага, счас, благодетели нашлись. Жду ответ на запрос в прокуратуру РФ. Отменяйте лучше сами в спальниках, пока по шапке не прилетело.
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    Анонимно 17 мар
    не дождешься ответа) успокойся и научись уже парковаться за деньги
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    Анонимно 17 мар
    За твои если только. А Исполком даст задний еще до лета.
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