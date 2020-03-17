Скончался писатель Эдуард Лимонов

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов сообщил о смерти русского писателя Эдуарда Лимонова. Об этом он написал в Facebook.



До 78 лет он не дожил нескольких дней.

Савенко (Лимонов) родился 22 февраля 1943 года в городе Дзержинске Горьковской (Нижегородской) области. Вырос в Харькове. В 1974 году эмигрировал из СССР и жил в США и Франции. Прославился уже после первых книг: «Это я — Эдичка» и «Дневник неудачника».



После возвращения в Россию основал запрещенную судом партию НБП (Национал-большевистская партия). Участвовал в военных конфликтах в Югославии, Абхазии, Приднестровье.

Был схвачен вместе с соратниками на вокзале. По версии ФСБ, они готовили переворот в северном Казахстане. В апреле 2001 года по обвинению в хранении оружия и созданию незаконных вооруженных формирований (обвинение снято) был заключен в следственный изолятор ФСБ Лефортово, 15 апреля 2003 года приговорен к 4 годам лишения свободы. Освобожден условно-досрочно 30 июня 2003 года

После этого НБП была признана в России запрещенной партией. Лимонов создал оппозиционную коалицию «Другая Россия».

