В Татарстане выявили зараженного коронавирусом

В Татарстане зарегистрировали первого заразившегося коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе.

По информации республиканского штаба, случай заражения коронавирусом является завозным. Это гражданин Франции, который прибыл в Татарстан. Он был госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу в связи с появлением симптомов коронавируса. Сейчас он находится под наблюдением врачей. Ранее гражданин находился на самоизоляции.

Ранее сообщалось, что число заразившихся коронавирусом в России выросло до 114 человек. За сутки вирус подтвердился еще у 21 человека.