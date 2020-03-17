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В Татарстане выявили зараженного коронавирусом

16:44, 17.03.2020
В Татарстане выявили зараженного коронавирусом
Фото: pixabay.com

В Татарстане зарегистрировали первого заразившегося коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе.

По информации республиканского штаба, случай заражения коронавирусом является завозным. Это гражданин Франции, который прибыл в Татарстан. Он был госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу в связи с появлением симптомов коронавируса. Сейчас он находится под наблюдением врачей. Ранее гражданин находился на самоизоляции.

Ранее сообщалось, что число заразившихся коронавирусом в России выросло до 114 человек. За сутки вирус подтвердился еще у 21 человека.

Общество Татарстан
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