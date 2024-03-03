День в истории 3 марта: отзыв лицензий у банков Татарстана, родился Михаил Мишустин, закрытие «Игр будущего»
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 3 марта 2024 года
3 марта пройдет церемония закрытия Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Из праздников в воскресенье отмечают Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы и Всемирный день слуха. Семь лет назад Центробанк отозвал лицензии у трех татарстанских банков, «Анкор банка», «Татфондбанка» и «ИнтехБанка», 24 года назад принят закон «Об уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан», 163 года назад российский император Александр II подписал манифест об отмене крепостного права. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Церемония закрытия Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в Казани. Планируется, что на ней выступит известный певец Егор Крид.
- До этого состоится 14-й и заключительный день соревнований — финалы пройдут в таких дисциплинах, как фиджитал-футбол, фиджитал-гонки, фиджитал-скейтбординг, Standoff 2+лазертаг и MLBB.
Кто родился: Айрат Сагдеев и Ришат Тухватуллин
- 1824 — российский предприниматель, основатель концерна «Бабаевский» Алексей Абрикосов (скончался 13 февраля 1904 года).
- 1847 — американский ученый, изобретатель и бизнесмен Александр Белл (скончался 2 августа 1922 года). Один из основоположников телефонии и основатель компании American Telephone and Telegraph Company (AT&T).
- 1925 — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Римма Маркова (скончалась 15 января 2015 года). Известные фильмы — «Вечный зов», «Родня», «Покровские ворота», «Гардемарины, вперед!», «Ночной дозор», «Дневной дозор» и т.д.
- 1966 — глава Федеральной налоговой службы с 2010 по 2020 годы, премьер-министр России с 2020 года Михаил Мишустин.
- 1989 — директор ИТ-парка в Набережных Челнах Айрат Сагдеев.
- 1989 — татарский певец, заслуженный артист Татарстана и Башкортостана Ришат Тухватуллин.
Кто скончался: Николай Никитин и Юрий Розанов
- 1973 — архитектор, автор проекта Останкинской башни Николай Никитин (родился 15 декабря 1907 года). Также он участвовал в разработке скульптуры «Родина-мать зовет» в Волгограде.
- 2016 — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России Наталья Крачковская (родилась 2 ноября 1938 года).
- 2021 — спортивный комментатор Юрий Розанов (родился 12 июня 1961 года). Он известен работой на матче казанского «Рубина» против «Барселоны», когда команда Курбана Бердыева одержала сенсационную победу в Испании со счетом 2:1.
Праздники: День писатели и дикой природы
- Всемирный день писателя (полное название — Всемирный день мира для писателя). Учрежден по решению 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, который проходил с 12 по 18 января 1986 года.
- Всемирный день дикой природы. Его учредила Генеральная Ассамблея ООН 20 декабря 2013 года с целью повысить уровень осведомленности широкой общественности в вопросах дикой фауны и флоры. Дата связана с тем, что 3 марта 1973 года была принята Конвенция «О международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения».
- Международный день охраны здоровья уха и слуха, или Всемирный день слуха. Утвержден Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
- Международный день детского телевидения и радиовещания. Отмечается в первое воскресенье марта. Введен ЮНИСЕФ в 1991 году.
События в истории: арест Мусина, закрытие старейшей обувной сети Казани
- 1585 — в итальянском городе Виченца открылся театр «Олимпико». Это было первое в истории Европы крытое театральное помещение на тысячу мест.
- 1613 — 16-летний Михаил Федорович был избран Земским собором на царствование и стал первым русским царем из династии Романовых.
- 1861 — российский император Александр II подписал манифест об отмене крепостного права.
- 1918 — подписан Брест-Литовский мирный договор, ознаменовавший выход России из Первой мировой войны. Его заключили Советская Россия, Германия, Австро-Венгрия, Болгария и Турция.
- 1920 — в Москве открылся Дом печати. Сегодня — Центральный Дом журналиста.
- 1923 — поступил в продажу первый номер американского журнала Time.
- 1934 — появилось первое сообщение о начале строительства водозабора на Волге.
- 2000 — принят закон «Об уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан». В июне того же года омбудсменом стал Рашид Вагизов.
- 2017 — Китай создал в пекинском районе Хуайжоу крупнейшую в мире станцию испытаний технологий 5G. Речь о мобильной связи пятого поколения.
- 2017 — Центробанк отозвал лицензии у трех татарстанских банков, «Анкор банка», «Татфондбанка» и «ИнтехБанка», и ввел там временную администрацию. Так, решение об отзыве лицензии у ТФБ было принято в связи с «неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность», а также неадекватными оценками риска при неудовлетворительном качестве активов.
- 2017 — в Казани суд впервые арестовал главу «Татфондбанка» Роберта Мусина. В 2021 году Вахитовский суд Казани приговорил Мусина к 12 годам колонии общего режима, признав его виновным по шести эпизодам злоупотребления полномочиями с ущербом в 30 млрд рублей. В октябре прошлого года стало известно, что Верховный суд РФ оценит этот приговор.
- 2020 — стало известно, что закрывается старейшая обувная сеть Казани «Идеал».
- 2022 — основанная в Швеции нидерландская торговая группа IKEA объявила о приостановке деятельности в России и Белоруссии.
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