«Сумерки богов»: «Рагнарёк» шестого века в мире и нашем крае

Фото: Максим Платонов

Каким образом связаны сериал «Игра престолов» и быстрое распространение ислама при первых халифах, фильм для детей «Хроники Нарнии» и византийский император Юстиниан, трансформация археологических культур Волго-Камья и гибель цивилизации в далекой Центральной Америке в VI веке н. э.? И причем здесь Один, Тор и Локи из скандинавской мифологии, а также легендарный король Артур и не менее легендарный город Башкорт? Кандидат исторических наук Александр Овчинников приглашает читателей «Реального времени» в увлекательное путешествие в прошлое, следы которого мы (часто неосознанно) видим в настоящем.



«Сказка — ложь, да в ней намек…»



В скандинавских мифах существует интересный сюжет о «Рагнарёке» (в переводе — «Сумерки богов») — «конце света», гибели всего живого, после чего наступает новая эпоха. «Сумеркам богов» предшествует трехлетняя зима — «Фимбулвинтер» (дословно — «великанская» или «великая» зима). В это время, согласно исландским сагам, «снег валит со всех сторон, жестоки морозы, и свирепы ветры, и совсем нет солнца. Три таких зимы идут сряду, без лета». Тогда же происходят постоянные наводнения и землетрясения, не утихают кровопролитные войны, род идет против рода, теряются понятия о чести.

Зима наступает после смерти Бальдера — бога весны и света. Во время самого «Рагнарёка» в ходе битвы «всех со всеми» гибнут Один, Тор и Локи. Выживут два сына Одина и два сына Тора. Кроме четырех богов, переживут «Рагнарёк» два человека, мужчина и женщина, которые станут «Адамом и Евой» нового человечества. Вернется из «мира мертвых» Бальдер, вернув тем самым весну и свет.

Сюжетом о «великой зиме» интересовались писатели и кинематографисты, конструирующие на базе средневековых уже современные мифы. В 1950 г. вышла первая книга трилогии «Хроники Нарнии» («Лев, колдунья и платяной шкаф») английского писателя Клайва Льюиса. Кроме элементов древнегреческой (см. персонаж Фавна) и христианской (см. самопожертвование и воскрешение льва Аслана) мифологий, в повествовании присутствуют и явные заимствования из сюжетов «Фимбулвинтера» и «Рагнарёка»: долгая зима, восходящий к сыну Локи Фенриру волк Могрим (слуга Белой королевы), финальная битва, возвращение лета и четыре подростка, ставшие королями и королевами возродившегося мира.

Мечи каролингского типа с клеймом «Ульфберт». Западное Закамье. X в. НМ РТ; иллюстрация из книги «Средневековые булгары: становление этнополитической общности в VIII — первой трети XIII века». скриншот realnoevremya.ru иллюстрации из книги «Средневековые булгары: становление этнополитической общности в VIII — первой трети XIII века»

Не смог обойти вниманием скандинавский мифический сюжет о долгой зиме и Джон Толкин (1892—1973). Согласно «Властелину колец», «Долгая зима» началась в Средиземье в ноябре 2758 года Третьей эры, почти за 200 лет до рождения Фродо Бэггинса. Ледяной дождь длился более шести месяцев и покрыл землю таким количеством льда, что ни путешествия, ни тем более сельское хозяйство стали невозможны. Воспользовавшись случаем, Саурон напал на Гондор пятью великими флотами, началась кровопролитная война. Особенно пострадал Шир, многие из хоббитов умерли с голода. Даже волшебник Гэндальф не смог им помочь. Хоббиты назвали эту эпоху «Днями смерти». Закончилась зима в марте 2759 года Третьей эры, тающий снег вызвал наводнения, голод же продолжался до следующего года.

«Зима близко!» — одна из самых узнаваемых фраз из «Игры престолов» (сериала, снятого по серии книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени»). Это предупреждение о наступлении «Долгой зимы» и скором нашествии человекоподобных «Белых ходоков». «Долгая зима» — легендарная многолетняя зимняя ночь, которая накрыла Вестерос и продолжалась целое поколение. В это время началось нашествие «Иных», но людям в «Рассветной битве» все же удалось их разбить и прогнать на далекий север. Для защиты от них основатель рода Старков построил стену. И в «современном» нам Вестеросе некоторые зимы продолжаются долгое время. «Долгая ночь» — третий эпизод восьмого сезона сериала, в котором показана битва между живыми и мертвыми.

Как видим, средневековый миф о долгой и страшной, наполненной войнами зиме популярен и в наше время. Но были ли реальные исторические события, породившие этот миф? Накопленные на сегодняшний день научные данные позволяют ответить на вопрос утвердительно.



Как видим, средневековый миф о долгой и страшной, наполненной войнами зиме популярен и в наше время. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Самый трудный год в истории человечества»



В 535—536 гг. н. э. случилась природная катастрофа мирового масштаба. Испуганные современники оставили примерно одинаковые описания ее последствий. Византийский историк Прокопий Кесарийский (умер после 565 г.) в 535 г. писал: «Произошло величайшее чудо: весь год солнце испускало свет как луна, без лучей, как будто оно теряло свою силу, перестав, как прежде, чисто и ярко сиять. С того времени, как это началось, не прекращались среди людей ни война, ни моровая язва, ни какое-либо иное бедствие, несущее смерть». Епископ и историк Иоанн Эфесский (507—586) писал: «И явился знак на солнце, подобного коему никто не видел и не описывал прежде. Солнце потемнело и оставалось темным в течение 18 месяцев. Каждый день оно светило лишь четыре часа, и свет этот был не более чем слабой тенью. Все говорили, что солнце никогда не вернет себе прежнего сияния». Римско-готский политик и писатель Кассиодор (487—583) свидетельствовал: «Воздух сгустился… от снега и холода, и слабые солнечные лучи не могли разредить его. Он лишь становился плотнее, преграждая путь солнечному теплу и обманывая бренный человеческий взор». Сирийский автор VI в. Псевдо-Захария Ритор указал точную дату, когда солнце «потускнело днем, а луна ночью… в то время как океан бурлил и волновался», — 24 марта 535 года.

По мнению современных ученых, причиной климатической катастрофы стало извержение вулкана или нескольких вулканов в тропиках или в Исландии. В атмосферу были выброшены тонны водяного пара и пепла с вкраплениями серной кислоты. Образовались плотные облака из кристаллического льда и гидровулканического пепла. Такие облака легко задерживали солнечные лучи, что вызвало заметное похолодание. Эффект «ядерной зимы» ощущался почти по всей территории планеты, но особенно разрушительным он был в северных областях, в той же Скандинавии, где в новых условиях зима действительно могла продолжаться очень долго, что и отразилось в мифах о «Фимбулвинтере» и «Рагнарёке».

Последствия катастрофы 535 г. наиболее ощутимо стали сказываться в следующем — 536 г., который многие исследователи не без оснований называют «самым трудным годом в истории человечества». Именно тогда резко наступил позднеантичный малый ледниковый период, закончившийся примерно в 660-х гг. н. э. Хозяйство оказалось в ужасающем состоянии: посевы не всходили, сады перестали плодоносить, кормить домашних животных стало нечем. Усилилась конкуренция за ресурсы, что означало бесконечную череду войн. Жизнь стала напоминать сюжеты из «Игры престолов».

По мнению ученых, причиной климатической катастрофы стало извержение вулкана или нескольких вулканов в тропиках или в Исландии. скриншот realnoevremya.ru из видео «Крупнейшее Извержение Вулкана в Истории Человечества» с канала « Хочу Знать»

Природные катаклизмы «поставили крест» на планах византийского императора Юстиниана (527—565) по возрождению Римской империи. Распад прежде единого государства (395 г.), гибель Западной империи (476) и появление на ее обломках варварских королевств готов, вандалов, франков, бургундов и др. Юстиниан и его жена Феодора (бывшая циркачка, но активно помогавшая мужу в государственных делах) рассматривали как «случайные», противоречащие логике истории события, и потому нужно было вернуть историю в «правильное» русло.



Казалось бы, все начиналось удачно. За год до катастрофы, в 534 г., было легко разгромлено государство вандалов в Северной Африке. Его король был проведен по улицам Константинополя, что воспроизводило «триумфы» эпохи Рима. Современники были уверены в возрождении великой державы. В 535 г. началась война с захватившими Италию готами, но она затянулась на долгие десятилетия. В декабре этого года полководец Юстиниана Велизарий вступил в Рим, но вместо «великого города» он увидел полупустое городское пространство, особенно мрачно выглядевшее под навесами плотных туч. Стало понятно, что Рим не возродится, и дальнейшая война в условиях «долгой зимы» и обезлюдившей Италии была финальным аккордом существования античного мира.

Согласно мировоззрению людей VI в., налицо были все признаки грядущего «конца света». Особенно эта уверенность усилилась после начала масштабной эпидемии чумы (так называемая Юстинианова чума, с 541 г.). Стали актуальны вопросы веры. В Иерусалим потянулись толпы паломников, и в 536 г. Юстиниан издает 40-ю церковную конституцию (закон), призванную внести ясность в распоряжение имуществом церквей города. В мае-июне 536 г. под слабыми лучами тусклого солнца состоялся Константинопольский собор, на котором критиковались монофизиты (христиане, отрицавшие возможность соединение в Иисусе Христе сразу двух ипостасей). Следующий собор состоялся в октябре 536 г. в покрытом снегом Иерусалиме и также осудил монофизитство. Долгое отсутствие «нормального» солнца делало актуальными прежние солярные культы, которые при взаимодействии с христианством, видимо, дали импульс развитию исихазма — учения о божественном «фаворском» свете.

«За пределами Средиземного моря»

Природная катастрофа фатально сказалась и на примыкавшем к византийским границам огромном «варварском мире». Сокращение ресурсной базы увеличило количество войн между различными племенами, а некоторые из них подтолкнуло к набегам на Византию и даже переселению (например, славян) на территорию империи.

Страх за свое будущее заставлял язычников прибегать к различным магическим обрядам, следами которых можно считать клады VI в. н. э. Например, в 2020 г. в Дании был найден клад из 22 золотых вещей. На территории Скандинавии найдены многочисленны клады VI в. с брактеатами — передававшимися по наследству амулетами в виде монет. Кроме них, в кладах находят позолоченные ножны, массивные браслеты, шейные кольца, посеребренные броши, то есть типичный инвентарь для обрядов жертвоприношений (в одном случае было найдено 12 кг золотых вещей) (И.Ю. Философов). По мнению ученых, это был «дар богам», чтобы вернуть «потухшее солнце». На мой взгляд, с этим же связан клад из 80 медных монет, обнаруженный в 2021 г. археологами на территории Краснодарского края во время раскопок византийского города Фанагории.

Находки из Бураковского погребения. Золото, серебро. БГИАМЗ. Иллюстрация из книги «Средневековые булгары: становление этнополитической общности в VIII — первой трети XIII века». скриншот realnoevremya.ru иллюстрации из книги "История крымских татар"

Понижение температуры благоприятно сказалось на населении Аравийского полуострова, где незадолго до начала проповедей Мухаммеда произошел демографический взрыв. В дальнейшем это облегчит арабские завоевания обезлюдивших византийских провинций на Ближнем Востоке и в Северной Африке и распространение там ислама.

Катастрофа стала фатальной для государств Поднебесной. В китайских хрониках за 536 г. есть упоминание о желтом пепле, сыпавшем с неба в огромных количествах. Пепел и снег, выпавший в августе (!), полностью уничтожили посевы в Северном Китае. Засухи же сделали земли бесплодными. Тогда от голода вымерло порядка 80% местного населения. А тем, кому удалось выжить, приходилось питаться трупами.

Китай стал легкой добычей для проживавших севернее, на Алтае, древних тюрок. Видимо, изменение погодных факторов, наряду с другими обстоятельствами, привели к образованию Великого Тюркского каганата. Усилившиеся тюрки вытеснили аваров из Центральной Азии и преследовали их вплоть до Северного Причерноморья, пока авары не достигли границ Византии и не образовали свой каганат.

Драматические события разворачивались на другой окраине бывшей Римской империи — в Британии. Оставшиеся после ухода римлян местные жители (в основном кельтские племена бриттов) оказались беззащитны перед набегами англов, саксов и ютов. Символом борьбы против захватчиков стал легендарный король Артур, погибший, согласно сведениям некоторых источников, в 537 г. в битве при Камлане в обстановке эпидемий, голода и высокой смертности. Некоторые ученые считают, что король Артур в реальности не существовал, его образ является обобщением представлений бриттов о «Золотом веке», а битва при Камлане — искаженные столетиями смутные воспоминания о катастрофе «вулканической зимы» 536 г. и нападениях врагов. Интересно заметить, что битва якобы происходила рядом с одним из фортов Адрианова вала (римских укреплений в Британии), который стал прототипом упоминавшейся Стены в «Игре престолов».

«Сумерки богов» сгустились и на другом конце планеты. Именно в середине VI в. начинается упадок одного из крупнейших городов доколумбовой Америки — Теотиукана. Расположенный недалеко от современного Мехико город был важным религиозным центром. Начавшаяся «вулканическая зима» и последующие бедствия, видимо, вызвали у местных жителей сомнения в сакральности таких мегасооружений, как «пирамида Солнца» и «пирамида Луны» (образно выражаясь, как примерно в то же время и римляне, «однажды утром люди увидели на песке следы богов, ночью покинувших город»). Потеря объединяющей веры привела к социальным катаклизмам, которые вместе с начавшимися засухой и голодом привели к запустению «святой земли». Пришедшие позднее и впечатленные развалинами ацтеки назовут их «местом, где родились боги», или «городом богов».

Понижение температуры облегчит арабские завоевания обезлюдивших византийских провинций на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Сумерки богов» в Среднем Поволжье

Наш край не мог не ощутить на себе внезапно начавшегося похолодания и резкого снижения солнечной активности. Данные палеоклиматологов говорят о нестабильных погодных условиях в середине VI в. н. э. в Волго-Камье: очень холодные зимы могли чередоваться с относительно теплым летом. На период 30-х гг. VI в. здесь проживали племена именьковской археологической культуры (об этом феномене я несколько раз писал на страницах «Реального времени»). Они были земледельцами, скотоводами и охотниками, знали плавку цветных металлов, имели зачатки собственной денежно-весовой системы, хоронили умерших по обряду кремации и, видимо, стояли на пороге образования собственного государства. Их предки появились в Волго-Камье еще в III—IV вв. н. э. из Поднепровья (киевская археологическая культура), на их базе сформировалась собственно именьковская культура (IV—VII в. н. э.). Что интересно, специалисты делят «именьково» на «раннее» и «позднее», а водоразделом в большинстве научных работ выступает именно середина VI в н. э.

Можно предположить, что начало малого ледникового периода привело к трансформации материальной культуры именьковцев. Это было вызвано необходимостью приспосабливаться к новым суровым погодным условиям и притоком нового населения. В середине VI в. именьковцы осваивают местность к северу от Камы (в том числе территорию современного Лаишевского района Татарстана), даже в условиях похолодания богатую рыбой и дикими животными.

Проезжая по трассе из Казани в сторону Сорочьих Гор и в районе Державино повернув на Кирби, можно увидеть Кирбинское городище. По мнению ряда ученых, оно служило именьковцам капищем и своеобразной «обсерваторией». Появление этого объекта логично связывать с активизацией магических ритуалов, мольбой к богам, зачем-то решившим испытать людей холодом и голодом.

Некоторые клады именьковской культуры вполне можно интерпретировать как подношение тем же богам, на время «потушившим Солнце» (или ему самому). Например, в районе Самарской Луки на именьковском Кармалинском городище был найден клад драгоценных вещей, уверенно датируемый серединой VI в. В состав клада входили семь серебряных сасанидских драхм, шейная гривна, наконечник ремня, согнутая в трубочку серебряная пластина.

Наш край не мог не ощутить на себе внезапно начавшегося похолодания и резкого снижения солнечной активности. Назметдинов Ринат / realnoevremya.ru

Роль денег у именьковцев, возможно, выполняли и латунные брусочки, клад которых был найден у села Щербеть Спасского района Татарстана. Образование Щербетьского клада также возможно связывать с некими магическими ритуалами в условиях экстремальных погодных условий. Недавно появилась информация об обнаружении аналогичного Щербетьскому клада металлических брусочков в районе одного из именьковских городищ на границе Ульяновской и Самарской областей.



Наступление малого ледникового периода привело к миграциям населения, и в именьковскую среду начинают внедряться новые группы населения, скорее всего, позднесарматского происхождения. Если до этого именьковцы-славяне взаимодействовали с местными финно-уграми, то теперь наступила эпоха славяно-сармато-финно-угорского симбиоза. От Волги до Белой появляются новые могильники, в которых «славянские» трупосожжения нередко соседствуют с «позднесарматскими» трупоположениями (в том числе явно воинскими).



В середине VI в. н. э. на территории современного Спасского района Татарстана возникает Коминтерновский II могильник с богатыми воинскими захоронениями. В контексте статьи важно отметить в его материалах много солярных символов, в том числе украшения в виде свастики, и так называемого «греческого креста» (на стеклянном кубке). В середине VI в. начинает функционировать и недавно открытый на территории Ульяновской области именьковский Комаровский могильник, где в погребениях с кремациями обнаружено оружие, что для именьковцев не совсем типично.

Необходимость осваивать в экстремальных условиях новые земли заставляла именьковцев, видимо, по рекам двигаться далеко на восток, где они в середине VI в. заселяют городище Уфа-II на территории современного города Уфы (сегодня данный археологический памятник в дискурсе национальных историй часто ассоциируется с городом Башкорт). В этом и ряде других поселений образуется так называемый романовский вариант (по исследованному селищу рядом с бывшей деревней Романовка, ныне в составе Демского района Уфы) именьковской культуры. Особенностью городища Уфа-II являются деревянные настилы, которые исследователи интерпретируют как «мостовые». Согласно результатам радиоуглеродного анализа, эти «мостовые» существовали «аккурат» в период малого ледникового периода (с середины VI до середины VII в.). Видимо, потребность в их создании была обусловлена особенностями почвы и климатических явлений.

Постепенно последствия масштабной природной катастрофы стали «купироваться», а затем и вовсе исчезли. Пережитый человечеством шок остался в запутанных сюжетах мифов, редких свидетельствах исторических источников и бесстрастных строчках современных научных трудов. Однако даже в наш высокотехнологичный век услышанная в популярном сериале фраза «Зима близко!» заставляет почувствовать что-то иррационально-тревожное и, казалось бы, навсегда забытое.