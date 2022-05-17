Александр Овчинников: «Истоки Руси не на Украине, а в российском Среднем Поволжье?»

Фото: Фрагмент экспозиции Национального музея РТ. Интерьер наземного жилища именьковской культуры (V—VII вв. н.э.). Фото Елены Сунгатовой (art16.ru)

Первое русское протогосударство возникло на Волге, потомки волжских русичей основали Киев и создали базис для образования Киевской Руси. Эти утверждения звучат фантастично, но они — результат последних достижений академической исторической науки. По крайней мере, так утверждает в авторской колонке для «Реального времени» казанский историк, кандидат исторических наук Александр Овчинников.

Украина — один из лидеров по созданию мифов о прошлом

История, хотелось бы этого профессиональным историкам или нет, тесно связана с актуальной политической ситуацией. Если бы этого не было, то рассказы о прошлом лежали бы мертвым грузом, который бы мало интересовал обычных граждан и государство. Сама наука не сразу пришла к такому выводу, долгое время считалось само собой разумеющимся говорить о беспристрастном ученом, добросовестно изучающем «седую старину» и рассказывающем о ней заинтересованному читателю. За этой идеалистической картиной скрывались фальсификации, умолчания об исторических источниках, неукоснительное следование актуальной идеологии. Понимание того, что наука является частью социально-политических отношений, в науковедении осмысливается как постнеклассическая стадия развития научного знания. Исходя из этого, ученые изучают в том числе и расцвет исторического мифотворчества в республиках бывшего СССР.

Одним из лидеров по созданию мифов о прошлом являлась и является Украина. За последние 30 лет здесь появились одобряемые властями фантастические версии прошлого, «делающие» украинцев одним из древнейших народов на планете со славной историей государственности и так далее. На эти фантазии можно было бы смотреть снисходительно и рассматривать их как «болезнь роста» молодого государства, но украинские представления об истории нередко характеризуются агрессивностью по отношению к соседям, прежде всего, к России. Сегодня мы видим, как, на первый взгляд, схоластические дискуссии из интернета и научной литературы переходят на поля реальных сражений. Нет ничего зазорного в том, что историческим мифам соседнего государства Россия противопоставляет свой взгляд на историю, и делает это, в отличие от 1990-х годов, вполне успешно.

Фото: ursa-tm.ru

В украинских учебниках есть одна мифологема, которая даже некоторым профессиональным историкам кажется вполне убедительной и обосновывающей древность Украины и «изымающей» у России целый пласт ее истории, наполненный выдающимися историческими деятелями, богатой материальной и духовной культурой, значимыми военными победами. Речь идет о средневековом, в основном славянском, государстве «Киевская Русь». Действительно, нынешняя столица Украины — город Киев, современные украинские границы почти полностью, за исключением северной части, повторяют контуры границ Киевской Руси. Россия же, в лучшем случае, воспринимается как осколок Золотой Орды — государства некоторое время хоть и могущественного, но явно неевропейского. Для того, чтобы противостоять этому мифу, не нужно создавать собственный миф, достаточно воспользоваться достижениями современной российской, а до этого времени советской академической исторической науки.

Истоки Руси не на Днепре, а на Средней Волге?

Дело в том, что истоки Руси, возможно, находятся не на Днепре, а на Средней Волге. Именно здесь в IV—VII веках нашей эры проживало население, этническим самоназванием которого, скорее всего, было «Русь». Речь идет об именьковской археологической культуре, памятники которой (городища, селища и могильники) оставило население, жившее в IV—VII вв. н. э. на огромной территории от р. Суры (Мордовия) на западе до р. Белой (Республика Башкортостан, известное городище Уфа II) на востоке, от Нижней Камы (Лаишевский, Спасский и другие районы Татарстана) на севере до Самарской Луки (изгиб Волги в районе г. Самары) на юге. «Именьковцы» были первыми серьезными земледельцами-пахарями в Среднем Поволжье, после себя они оставили величественные укрепления (городища) и святилища (например, рядом с селом Кирби недалеко от г. Казани). Своих умерших они сжигали, хотя встречаются и «обычные» захоронения без использования огня.

Точка зрения о славянском происхождении части «именьковцев» была высказана еще московским археологом А.П. Смирновым (1899—1974), затем развита самарской исследовательницей Г.И. Матвеевой (1933—2008) и известным петербургским востоковедом С.Г. Кляшторным (1928—2014) (в «именьковцах» он видел упоминаемых в арабских источниках в Поволжье «ас-сакалиба»). Соглашался со «славянством» основной части именьковцев и главный специалист по этой проблеме, мой учитель, известный казанский археолог П.Н. Старостин (1924—2004). За исследованиями по именьковской проблематике внимательно следил крупный археолог-славяновед академик РАН В.В. Седов (1924—2004). Досконально зная материал праславянских и славянских археологических культур Восточной Европы и сравнивая их с материалами именьковских памятников Среднего Поволжья, он создал убедительную картину исторических процессов, происходивших на Днепре и Волге в эпоху раннего средневековья.

Раскопки Именьковского городища. Фото: komanda-k.ru

Предки славян проживали в районе среднего течения реки Днепра в окружении поздних сармат, балтов и готов-германцев, оставивших памятники постзарубинецкой и черняховской археологических культур. В 375 году нашей эры данные районы подверглись опустошительному нашествию гуннов и местное население было вынуждено искать новые места обитания (другая часть «черняховцев» и «постзарубинцев» влилась в гуннское войско и двинулась на запад в пределы Римской империи). Одна из групп бежавшего от гуннов населения оказалась на берегах Волги в плодородных районах Самарской области. В дальнейшем их сородичи постепенно стали продвигаться на север и дошли до центральной части современного Татарстана. Материальные следы их пребывания в Среднем Поволжье в IV—VII веках объединены в понятие «именьковской археологической культуры».

Значительное (судя по более чем пятистам памятникам) количество населения, продуманная и тянущаяся на сотни километров система укреплений свидетельствуют о самоорганизации «именьковцев» в раннее протогосударственное образование. Его столицей вполне могло быть огромное Больше-Тарханское городище в Тетюшском районе Татарстана. По мнению казанского историка и нумизмата А.Г. Мухамадиева, (1933—2018) «именьковцы» пользовались собственными деньгами.

Население именьковской культуры активно контактировало с северными соседями, предками современных коми и удмуртов. В прапермский язык примерно в «именьковское» время попал этноним, который позже в коми и удмуртском языках трансформировался в слово «русский».

Реконструкция жилища именьковской культуры в Нацмузее РТ. Фото: rossica-antiqua.livejournal.com

Волынцевская культура может быть материальным отражением Русского каганата

Именьковское население в массе своей пробыло в Среднем Поволжье несколько столетий. Начиная с конца VII в. оно начало постепенно покидать наши края. Причинами этого могла стать эпидемия чумы и(или) набеги южных кочевников булгар. Оставшиеся именьковцы постепенно слились с булгарами. Саму Волжскую Булгарию еще долго называли «страной славян» (см. «Записки Ахмеда ибн-Фадлана»), многие булгарские города (например, Болгар) появились на месте именьковских городищ, навыки земледелия булгары-кочевники также заимствовали, видимо, у «именьковцев».

Что же случилось с той частью именьковского населения, которая покинула Среднее Поволжье? Они ушли на Средний Днепр и дальнейшая их судьба более, чем интересна. Почти одновременно с исчезновением именьковской культуры на Левобережье Среднего Днепра появляется волынцевская археологическая культура, признаки которой сходны с именьковской. В этом же районе встречаются архаичные гидронимы (названия рек), которые могли быть оставлены «именьковцами», около 300 лет прожившими на Волге в изоляции от других славян. Потомками «волынцевцев» стали северяне и вятичи, а сама волынцевская культура может быть материальным отражением Русского каганата — известного по источникам протогосударства славян-русов. Это образование в военном отношении было довольно сильным, даже хазары в 830-е гг. попросили Византийскую империю построить на русо-хазарской границе линию крепостей, видимо, серьезно опасаясь северного соседа. Волынцевская культура захватывала в основном левобережье Днепра, но на правом берегу «волынцевцы» поселились на знаменитой Старокиевской горе, до сих пор являющейся достопримечательностью Киева, и само основание города следует связывать, по мнению археолога В.В. Седова, именно с «волынцевцами», повторюсь, возможными потомками «именьковцев».

Со временем власть в Русском каганате захватили пришлые варяги (викинги), последних из которых, Аскольда и Дира, упоминает Повесть Временных лет. В 882 году их обманом убивает бывший дружинник Рюрика Олег (Хельги, умер в 912 году) и ставит на княжий престол сына Рюрика Игоря (Ингвара, 912—945). В 882 году происходит объединение политик с центрами в Новгороде и Киеве, и таким образом на исторической карте появляется Древнерусское государство («Киевская Русь»). Однако еще долгое время собственно «Русью», «Землей Русской» в узком значении этого слова, называли бывшую территорию волынцевской археологической культуры («Русского каганата»).

Именьковский воин. Реконструкция. Художник О. Брандуков. Фото: komanda-k.ru

В дальнейшем киевским князьям понадобилось создать сборник законов — знаменитую «Русскую Правду». Она состоит из нескольких частей и две первые из них («Правда Ярослава» и «Правда Ярославичей») резко отличаются друг от друга. Если в первой «Правде» мы видим архаичные отношения с общинами и патриархальными рабами (холопами), то вторая «Правда» нам рассказывает о полноценном феодальном обществе с серьезным социальным расслоением. Специалисты считают, что «Правда Ярослава» отражает реалии Новгородской Земли, с которой князь Ярослав Мудрый (1019—1054) в свое время имел самые тесные связи, а «Правда Ярославичей» создавалась в пределах собственно «Русской земли» (бывшего Русского каганата) с центром в Киеве и в более развитой социальной среде. В свою очередь, вполне возможно, что это развитие началось еще на берегах Волги. Среди именьковских памятников известны как кучные поселения общин (патриархальных семей) вокруг городища-убежища, так и отдельные поселения «хутора», свидетельствующие о начале разложения общины и формирования протофеодальных отношений. Итог этих процессов и был зафиксирован в «Правде Ярославичей» у возможных потомков «именьковцев» — населения Среднего Поднепровья Киевской Руси.

Миграции на значительные территории — обычное дело для эпохи Великого переселения народов. В результате, сегодня имеются родственные археологические памятники, но находящиеся на территории разных государств. Научное знание об этих артефактах вполне можно использовать для противостояния историческим мифам. Актуализация сведений об именьковской культуре и потомках ее населения позволяет укрепить в массовом сознании представления о преемственности между Киевской Русью и современной Россией. Было бы оправданным внесение в учебники информации о Среднем Поволжье как регионе зарождения русской (в целом, российской) государственности. Среди именьковских памятников есть визуально эффектные для туристического освоения объекты (прежде всего, городища), которые в то же время могут стать площадкой для проведения массовых праздников, например, приуроченных к 12 июня — Дню России.

Александр Овчинников, кандидат исторических наук